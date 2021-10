CFRA gibt Übernahme von Washington Analysis, LLC bekannt

Washington Analysis ist ein erstklassiges, unabhängiges institutionelles Forschungsunternehmen, das sich auf die Prognose und Analyse des Wandels der öffentlichen Politik konzentriert. Die Übernahme stärkt die CFRA-Suite der Angebote an unabhängiger Forschung

CFRA, einer der weltweit größten Anbieter unabhängiger Anlageforschung, gab bekannt, dass das Unternehmen heute Washington Analysis, LLC von der Pensionskasse der Lehrer von Ontario (Ontario Teachers’ Pension Plan Board) und von der Alberta Investment Management Corporation übernommen hat.

Mit dem Erwerb von Washington Analysis stärkt CFRA zusätzlich seine fundierten Forschungs- und Datenangebote. Die Kunden von CFRA werden nun in der Lage sein, die einzigartige und gründliche Forschungsarbeit von Washington Analysis zu nutzen, die sich auf die Identifizierung von Risiken und Chancen in allen Anlagekategorien konzentriert, die von US-amerikanischen Gerichtshöfen, dem Kongress und Aufsichtsbehörden, sowohl auf staatlicher als auch Bundesebene ausgehen.

„CFRA schafft weiterhin neue Werte für unsere Kunden sowohl in institutionellen Anleger- als auch Vermögensverwaltungs-Segmenten des Marktes“, so Peter de Boer, CEO von CFRA. „Politische Entscheidungen wirken sich auf unsere globalen Kunden aus und Washington Analysis trägt dazu bei, Risiken in den Schlagzeilen von grundsätzlichen Veränderungen gut unterscheiden zu lernen, um die Wahrnehmung der Anleger zu schärfen und sie zu befähigen, ihre Anlageziele durch einzigartige Erkenntnisse über eine hohe Wertschöpfung erreichen zu können.“

Gegründet im Jahr 1973 und mit Sitz in Washington D.C., hält Washington Analysis ein wachsames Auge auf die Identifizierung einer nicht-konsensbasierten Sicht und will durch die Verschmelzung von politischen und Finanzanalysen, die von einem langjährigen eingespielten Team erfahrener Analysten durchgeführt werden, weitverbreitete Missverständnisse ausräumen. Über die Subskriptions-Forschungsdienste hinaus bietet das Unternehmen auch Due-Diligence-Dienstleistungen und Zugang zu politischen Ereignissen und Serviceeinsätzen.

„Ich bin hocherfreut, in das Unternehmen CFRA, das führende, unabhängige Analysehaus, eintreten und zu unserem künftigen Erfolg beitragen zu können“, so Ryan Schoen, CEO von Washington Analysis, der das Unternehmen auch weiterhin unter dem Namen CFRA leiten wird. „Hierbei handelt es sich um eine hervorragende Gelegenheit für die Kunden und Mitarbeiter von Washington Analysis, da wir bestrebt sind, die globalen Ressourcen von CFRA zu nutzen, um weiter zu expandieren und die Innovation unserer Angebote voranzutreiben.“

ÜBER CFRA

CFRA wurde im Jahr 1994 gegründet und ist einer der größten Anbieter unabhängiger Anlageforschung. Mithilfe einer differenzierten Methodologie, die forensische Rechnungsprüfung, grundlegende Aktienanalyse und technische Analyse zusammenführt, befähigt CFRA seine Kunden, die Sektoren, Branchen, Fonds und Unternehmen durch einzigartige Einblicke, alternative Daten und erwiesene Ergebnisse sicher zu beurteilen.

CFRA ist weltweit tätig, um seine mehr als 2.400 Kunden, darunter viele der weltweit führenden institutionellen Anleger, Vermögensberater, Unternehmen, akademischen Einrichtungen, Regierungen und Privatanleger, im Hinblick auf fundierte Investitions- und Geschäftsentscheidungen zu unterstützen.

Weitere Informationen über CFRA finden Sie unter www.cfraresearch.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211001005749/de/

