Von einem vermehrten Einsatz erneuerbarer Energie über die Ergrünung der Wüsten bis hin zur Festlegung eines konkreten Ziels zum Höchststand der chinesischen CO2-Emissionen – mit diesen Prioritäten in Pekings nächstem Fünfjahresplan macht das Land seine Bestrebungen für eine „grüne Entwicklung“ mehr als deutlich.

In der ostchinesischen Provinz Fujian, wo der chinesische Präsident Xi Jinping über 17 Jahre verbracht hat, bilden Teeplantagen die Einnahmequelle der ortsansässigen Bevölkerung.

Am Montag stattete Präsident Xi dem Gebiet im Rahmen einer viertägigen Informationsreise erneut einen Besuch ab. Bei seiner ersten Rundreise nach der Verabschiedung des 14. Fünfjahresplans (2021-2025) für die nationale wirtschaftliche und soziale Entwicklung und die langfristigen Ziele bis zum Jahr 2035 besichtigte er einen ökologischen Teegarten in der zur Stadt Nanping gehörenden Gemeinde Xingcu.

Entsendung landwirtschaftlicher Talente in die Dörfer zwecks ländlicher Revitalisierung

Dank der Beratung durch in die Dörfer geschickte landwirtschaftliche Talente wächst nun Raps neben Teepflanzen, um mit einer effektiven Strategie die Bodenfruchtbarkeit zu steigern und gleichzeitig den Erhalt der Biodiversität und der gesamten ökologischen Kette zu gewährleisten.

Damals Gouverneur der Provinz Fujian, stellte Xi 2002 in einem Artikel die Idee landwirtschaftlicher Talente, auch „Technologiebeauftragte“ genannt, vor, die darauf abzielte, Beamte und Landwirte zusammenzubringen. In dem Artikel wies Xi darauf hin, dass es „von Vorteil“ sei, „innovative Arbeitsmechanismen in Dörfern zu ergründen“.

Auf einer Zusammenkunft im Rahmen des 20. Jahrestags der Einführung des Systems von Technologiebeauftragten in Peking im Oktober 2019 unterstrich Xi erneut, wie wichtig „Technologiebeauftragte“ für die ländliche Revitalisierung des Landes sind.

Um sich ein umfassendes Bild über die lokalen Umweltschutzmaßnahmen zu verschaffen, besuchte Präsident Xi am Montag ein intelligentes Managementzentrum im Wuyishan-Nationalpark.

Überdies besuchte er einen Park, der Zhu Xi gewidmet ist, einem bekannten chinesischen Philosophen und Pädagogen der südlichen Song-Dynastie (1127-1279). Dort informierte sich der Präsident über das Erbe der traditionellen chinesischen Kultur.

