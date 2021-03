CGTN: Xis Tour der Provinz Fujian: Forstwirtschaft, Gesundheitswesen, ländliche Revitalisierung

Reform der Forstwirtschaft, Reform des Medizin- und Gesundheitssystems sowie ländliche Revitalisierung waren die Höhepunkte am Dienstag, dem zweiten Tag der Inspektionstour des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in der Provinz Fujian im Südosten Chinas.

Während eines Besuchs des Stadtbezirks Shaxian in Sanming City am Dienstag wohnte Xi einer Asset und Equity Exchange bei, um sich über lokale Bemühungen in Bezug auf die Vertiefung der Reform des Waldbesitzes zu informieren. Außerdem besuchte er ein Krankenhaus, um sich ein Bild über die lokale Reform des medizinischen Systems und des Gesundheitswesens zu verschaffen.

Zudem besuchte er ein Dorf, um die Arbeit zur Förderung der ländlichen Revitalisierung zu begutachten.

„Üppige Berglandschaften und klare Wasser sind wertvolle Assets“

Chinesische Bauern waren früher von der kollektiv geführten Forstwirtschaft ausgeschlossen und erhielten nur wenige Einnahmen aus der Holzindustrie. Infolgedessen fehlte ihnen der Anreiz, die Wälder zu schützen, während der Holzdiebstahl um sich griff.

Um diese Probleme zu lösen, begann die Provinz Fujian im Jahr 2003 mit der Dezentralisierung des Systems des kollektiven Waldbesitzes zugunsten einer individuellen (auf Haushalten basierenden) Verwaltung, was den Beginn einer neuen Runde der Waldbesitzreform in China einläutete.

Dies knüpft an die Anweisungen von Xi an, die er während seiner Tätigkeit in Fujian äußerte, nämlich die Forstwirtschaft als Industrie zu entwickeln bei gleichzeitiger Wahrung der ökologischen Funktionen.

Xi besuchte Sanming City 11-mal während seiner Tätigkeit in Fujian. Bei einem Besuch der Stadt im Juni 2002, als er Gouverneur von Fujian war, stellte Xi die hohe Bedeutung der ökologischen Entwicklung heraus.

Damals sagte er, dass grünen Bergen und klaren Gewässern vielleicht wenig Wert beigemessen wird, dass sie aber langfristig wertvolle Assets seien. Er ermahnte lokale Amtsträger, das wirtschaftliche Wachstum umzustrukturieren und die Verschwendung von Ressourcen und Umweltschäden zu vermeiden.

In ihrem Bemühen, die Anweisungen von Xi auszuführen, erkundeten lokale Behörden weitere Reformmaßnahmen. Zum Beispiel ermunterten sie die Bauern, ihren Waldbesitz an Waldgenossenschaften und andere Betreiber zu übertagen, und vergaben mehr Kredite an Forstunternehmen, um deren finanzielle Probleme zu lösen.

Die Forstwirtschaft in Sanming erwirtschaftete im Jahr 2019 insgesamt 114,6 Milliarden Yuan. Die Waldfläche der Stadt wird 2020 voraussichtlich 80 Prozent übersteigen.

Fortschritt bei der Reform des medizinischen Systems und Gesundheitswesens

Xi besuchte auch das Allgemeinkrankenhaus Shaxian in Sanming City, um sich über die Reform des örtlichen Medizin- und Gesundheitssystems zu informieren.

Das Allgemeinkrankenhaus Shaxian hat einen Zuständigkeitsbereich von 12 Zweigkrankenhäusern und 128 Dorfpraxen. Die Einrichtung des Krankenhauses ist eine der Maßnahmen, das lokale Medizin- und Gesundheitssystem zu reformieren.

Xi hat den Fortschritt der medizinischen Reform des Landes genau verfolgt und hat die medizinischen Fortschritte von Sanmings bei mehreren Meetings gelobt.

Beim 33. Treffen der verantwortlichen Führungsgruppe zur Vertiefung der Gesamtreform am 24. März 2017 nahm Xi die Erfahrung von Sanming in Bezug auf die medizinische Reform begeistert auf. Er sagte, dass die medizinische Reform auf dem richtigen Weg ist und offensichtliche Ergebnisse produziert hat, während er die Vorgehensweise von Sanming für das ganze Land dringend empfahl.

Shaxian Snacks und ländliche Revitalisierung

Xi hat seine große Hoffnung für die Entwicklung von Shaxian Snacks wiederholt ausgesprochen. Am Dienstag besuchte er das Dorf Yubang, das für Shaxian Snacks bekannt ist, um die Arbeit im Zusammenhang mit der Förderung der ländlichen Revitalisierung zu überprüfen.

Die beliebte Restaurantkette Shaxian Snacks aus Shaxian ist bekannt für ihre Schweinefleisch-Wan-Tans, Nudeln mit Erdnuss-Soße und über 100 weitere lokale Delikatessen.

Die Kette, die mit einem einzigen Stand auf einem Straßenmarkt begann, verfügt mittlerweile über mehr als 88.000 Geschäfte in China und 62 anderen Ländern und Regionen und erwirtschaftet über 50 Milliarden Yuan (7,6 Milliarden US-Dollar).

Bisher haben acht Länder das Warenzeichen Shaxian Snacks genehmigt: Japan, Neuseeland, Malaysia, Indonesien, die Philippinen, Südkorea, Singapur und Australien. Die Geschäfte von Shaxian Snacks sind in 62 Ländern zu finden, darunter die USA, Deutschland und Portugal. Das erste Geschäft in New York war innerhalb von drei Stunden ausverkauft und der Umsatz des ersten Geschäfts in Tokio erreichte fast 2.000 US-Dollar in fünf Stunden. Nachdem die Marke zunächst China dominierte, zielt sie nunmehr auf einen größeren Markt und eine rosigere Zukunft ab.

