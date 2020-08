CGTN：China gibt die politischen Leitlinien für den Aufbau eines modernen sozialistischen Tibets vor

China hat die politischen Leitlinien für den Aufbau eines neuen modernen sozialistischen Tibets festgelegt, das geeint, wohlhabend, kulturell fortgeschritten, harmonisch und schön ist.

Die Entwicklung der Autonomen Region Tibet als untrennbarer Bestandteil Chinas hatte für die Zentralregierung stets Priorität.

In einer Rede auf einem zweitägigen hochrangigen Treffen zur Arbeit in Tibet, das am Samstag zu Ende ging, erläuterte der chinesische Präsident Xi Jinping die auf Tibet bezogene Arbeit in der neuen Ära. Er rief zu weiteren Anstrengungen auf, um die nationale Sicherheit sowie dauerhaften Frieden und Stabilität zu gewährleisten, die Lebensbedingungen der Bevölkerung stetig zu verbessern, die Unversehrtheit der Umwelt zu bewahren, die Verteidigung der Landesgrenzen zu festigen und für die Sicherheit der Grenzen in Tibet zu sorgen.

Sicherung der nationalen Einheit, Stärkung der ethnischen Zusammengehörigkeit

Als Grenzregion bildet Tibet seit Langem einen wichtigen Schutzschild für das ganze Land. Mittlerweile sind mehr als 90 Prozent der Einwohner Tibets Tibeter.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Sicherheit und Stabilität Tibets eng mit der Gesamtentwicklung der ganzen Nation zusammenhängen, betonte Xi, dass sich die Bemühungen im Zusammenhang mit Tibet auf die Wahrung der nationalen Einheit und die Stärkung der ethnischen Zusammengehörigkeit konzentrieren müssen.

Die Öffentlichkeit sollte mehr Bildungsangebote und Orientierungshilfen erhalten, um ihre Beteiligung an der Bekämpfung separatistischer Aktivitäten zu mobilisieren, bemerkte Xi, und fügte hinzu, dass der tibetische Buddhismus bei seiner Anpassung an die sozialistische Gesellschaft unterstützt und im chinesischen Kontext weiterentwickelt werden sollte.

Konsolidierung der Erfolge bei der Armutsbekämpfung

Nach Angaben der Regierung der Autonomen Region Tibet hat das Land im Januar dieses Jahres mit insgesamt 628.000 Menschen und 74 Regionen auf Bezirksebene die absolute Armut im Wesentlichen überwunden.

Im Hinblick auf die Ungleichgewichte und Unzulänglichkeiten in der Entwicklung unterstrich Xi die Notwendigkeit, die Erfolge bei der Armutsbekämpfung zu konsolidieren und die Existenzgrundlagen der Menschen zu verbessern.

Er unterstrich die Bedeutung der politischen Unterstützung, der Infrastrukturentwicklung, der Beschäftigungsförderung und der dringend erforderlichen Personalausbildung für die künftige soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Region.

