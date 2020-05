Chancen ergreifen: Hätte ich 5.000 Euro, würde ich jetzt diese zwei MDAX-Aktien kaufen!

Im Nachhinein ist man immer schlauer. Es gibt bestimmt nicht wenige Anleger, die sich wünschen, in der Panik, die im März dieses Jahres an der Börse herrschte, beherzt Aktien gekauft zu haben. Doch viele Investoren verharrten damals in einer Art Schockstarre und wollten erst einmal abwarten, wie sich die Situation entwickeln würde. Aber dass die Kurse derart schnell wieder nach oben drehen würden, damit hat wohl niemand wirklich gerechnet.

Allerdings hat uns die aktuelle Coronakrise gezeigt, dass es nicht unbedingt wichtig ist, wann man investiert, sondern eher die Qualität der Aktien, die man kauft, eine Rolle spielen sollte. Denn es wird durchaus Unternehmen geben, denen die negativen Auswirkungen der Coronapandemie zum Verhängnis werden könnten. Wir schauen aber im heutigen Artikel auf zwei MDAX-Werte, denen ich einiges zutraue und die ich mir jetzt in mein Depot legen würde, wenn ich gerade 5.000 Euro zur Verfügung hätte.

Einer der weltweiten Taktgeber im Gesundheitswesen ist laut eigenen Angaben der im MDAX gelistete Medizintechnikanbieter Siemens Healthineers. Die Mission des Unternehmens ist unter anderem weltweit Gesundheitsversorger zu unterstützen, ihnen dabei zu helfen, die Präzisionsmedizin auszubauen, und das Gesundheitswesen zu digitalisieren. Zum Produktportfolio des Konzerns gehören zum Beispiel so wichtige medizinische Ausrüstung wie digitale Röntgensysteme oder CT-Systeme für die Computertomografie.

Die Aktie von Siemens Healthineers stellt dieses Jahr eine echte Ausnahmeerscheinung dar. Denn sie hat die durch das Coronavirus ausgelösten Turbulenzen an den Märkten sehr gut gemeistert. Zwar gerieten die Papiere im März auch unter die Räder, aber sie gingen dann in eine Gegenbewegung über, die am 20.05.2020 mit einem Kurs von 45,98 Euro in einen neuen absoluten Höchststand mündete. Und auch aktuell notiert die Siemens-Healthineers-Aktie mit 45,84 Euro (22.05.2020) immer noch fast auf diesem Niveau.

Siemens Healthineers ist dank seines Geschäftsmodells nicht nur allgemein gut aufgestellt, sondern ist auch ein direkter Profiteur der Coronapandemie. Zum einen können durch seine Computertomografen Lungenkrankheiten schnell erkannt werden, und zum anderen hat das Unternehmen einen molekularen Coronatest sowie einen Antikörpertest entwickelt. Alleine die beiden Tests könnten laut Finanzvorstand Jochen Schmitz einen dreistelligen Millionenbetrag in die Kassen spülen.

Es sieht also alles nach weiterem Wachstum bei dem Konzern aus, den die Coronakrise sogar noch beschleunigen könnte. Ich bin mir sicher, mit Siemens Healthineers auf einen erstklassigen Wert aus dem Bereich Medizintechnik zu setzen, und würde deshalb die Hälfte der 5.000 Euro in ihn investieren.

Auch die Hannover Rück ist ein Unternehmen, dem ich zutraue, die durch das Coronavirus ausgelöste aktuelle Krise zu meistern. Immerhin betreibt die Hannover Rück alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit einem Prämienvolumen von über 22 Mrd. Euro der weltweit drittgrößte Rückversicherer. Mit seinen 3.000 Mitarbeitern ist der Konzern auf allen fünf Kontinenten vertreten.

Die Aktie der Hannover Rück kann man derzeit immer noch mit einem schönen Rabatt haben. Nachdem sie am 19.02.2020 mit 192,40 Euro noch ihren absoluten Höchststand markierte, geriet sie Ende Februar in den durch Corona verursachten Abwärtsstrudel, in dem es in der Spitze bis auf ein Niveau von 107,50 Euro (16.03.2020) nach unten ging. Doch die Papiere haben sich ein wenig erholt und notieren derzeit mit 139,20 Euro schon wieder fast 30 % über ihrem Tiefstand vom März.

Die Hannover Rück ist auch bei Dividendeninvestoren sehr beliebt. Zwar hatte die Europäische Versicherungsbehörde EIOPA unter dem Eindruck der Coronakrise zum Verzicht auf Dividenden aufgefordert, doch der Konzern ist dem nicht nachgekommen. Und so konnten sich die Investoren am 11.05.2020 über die Auszahlung der regulären Dividende von 4,00 Euro je Anteilsschein sowie einer Sonderdividende von 1,50 Euro je Aktie freuen.

Es ist zwar noch unklar, mit welchen Folgen Versicherer aufgrund der Coronapandemie rechnen müssen, doch die Hannover Rück scheint gut gewappnet zu sein. Zum Beispiel wurden von dem Unternehmen im ersten Quartal für den Ausfall von Großveranstaltungen 220 Mio. Euro zurückgelegt. Aber der Konzern könnte noch ganz andere Belastungen schultern, denn er verfügt mit 10,5 Mrd. Euro Eigenkapital über ein gesundes Finanzpolster.

Ich denke, die Hannover Rück könnte die Coronakrise ohne größere Probleme überstehen und auch der Aktienkurs sollte sich langfristig wieder weiter nach oben bewegen. Hinzu kommt die Chance, auch nächstes Jahr wieder eine ansprechende Dividende zu erhalten. Deshalb würde ich die andere Hälfte der 5.000 Euro unbesehen zum Kauf der Hannover-Rück-Aktie verwenden.

