Charlgate übernimmt die Domain fxview.com

Charlgate Ltd gab kürzlich die erfolgreiche Übernahme eines seltenen, drei Jahrzehnte alten Domainnamens - fxview.com - für einen nicht genannten Betrag bekannt. Mit diesem Erwerb wird Charlgate Ltd. seine auf den Einzelhandel ausgerichteten Dienstleistungen unter der neuen URL fxview.com neu einführen, um die europäischen Einzelhandelskunden zu betreuen.

Forex- und CFD-Investitionen beruhen im Wesentlichen auf den Einschätzungen und Meinungen eines Händlers in Bezug auf kurz- und langfristige makroökonomische Entwicklungen in verschiedenen Wirtschaftsregionen.

Fxview.com wird Händlern mehrere Tools anbieten und sie dabei unterstützen, zu effektiveren und klareren Einschätzungen über die Märkte zu gelangen. Zunächst werden Kunden von fxview.com Zugang zu Handelsideen von Signal Centre, zur Chartmustererkennung von Autochartist, zu Handelsideen von portfolios.com, zu Indikatorenpaketen und Trader-Tools von fxblue, zu täglichen Forschungsberichten sowie zu einer Vielzahl von Technologie-Tools und einem mehrsprachigen 24-Stunden-Support-Desk haben. Auch in Bezug auf Handelsplattformen verfolgt fxview.com einen liberalen Ansatz und bietet seinen Kunden mehrere Plattformen wie MT4, MT5 und ActTrader an.

"Wir haben die Premium-Domain fxview.com übernommen, um unsere zentralen Werte und branchenführenden Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren", sagte Daniela Egli, Director von Charlgate Ltd. Weiter erklärte sie, dass das Unternehmen das Ziel verfolgt, seinen Kunden ein möglichst umfassendes Trading-Erlebnis zur Verfügung zu stellen, indem es extrem niedrige Provisionen, hauchdünne Spreads und ein übersichtliches Trading-Umfeld bietet.

Premium-Domains sind heutzutage eine Seltenheit und besitzen daher bekanntermaßen einen enormen Marktwert. Diese einzigartigen Domains sind ein wahrer Segen für den Webseiten-Datenverkehr und besitzen eine Relevanz (Domain Authority), die der jeweiligen Webseite gute Positionen in den Suchmaschinen-Rankings verschafft.

Fxview.com wurde mit dem Hauptziel gegründet, den Nutzern wettbewerbsfähige Preise, verzögerungsfreie Abläufe, modernste Plattformen, eine breite Produktpalette und einen einzigartigen Kundensupport zu bieten und den Status quo stets neu zu hinterfragen.

Über Charlgate

Charlgate Ltd (fxview.com) mit Hauptsitz in Limassol (Zypern) ist gemäß der Europäischen Finanzmarktrichtlinie (Markets in Financial Instruments Directive, MiFID) tätig, wird seit 2018 unter der Lizenz 367/18 durch die CySEC reguliert und ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds (Investor Compensation Fund, ICF).

Darüber hinaus ist Charlgate Ltd bei der britischen Financial Conduct Authority - FCA (850138), der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin (157125), der französischen Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - ACPR (85051), der italienischen Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - CONSOB (5151), der spanischen Comisión Nacional de Mercado de Valores - CNVM (4892) und der norwegischen Finanstilsynet - (FT00118545) registriert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200907005216/de/

Name: Sandeep Samra

E-Mail: media@fxview.com



Telefon: +35725251100