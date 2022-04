Charlie Munger: Aus bei Daily Journal! Vorgeschmack für Berkshire Hathaway?

Charlie Munger ist nicht nur bei Berkshire Hathaway ein entscheidendes Mitglied der Führungsriege. Nein, sondern auch bei der Daily Journal Corp. ist Munger ein wichtiger Top-Funktionär. Zuletzt haben wir unter anderem das Interesse auf der diesjährigen Hauptversammlung gesehen, wo auch dieser legendäre Investor seine Weitsicht über die Märkte geteilt hat.

Allerdings ist Charlie Munger inzwischen 98 Jahre alt, was ein gewisses Managementrisiko impliziert. Bei der Daily Journal Corp. hat sich das jetzt sehr deutlich gezeigt. Blicken wir darauf, was wir in Bezug auf Berkshire Hathaway mitnehmen sollten.

Charlie Munger: Für den Erfolg entscheidend

Wie unter anderem die Nachrichtenagentur Bloomberg erklärt, zieht sich Charlie Munger nun von der Daily Journal Corp. zurück. Seinen Posten als Chairmen gebe der Investor auf, auch der CEO des Unternehmens gehe in den Ruhestand. Es kommt entsprechend zu einem Wechsel auf der Ebene des Top-Managements. Lediglich im Aufsichtsrat bleibe Munger noch vertreten.

Gleichzeitig spende der 98-Jährige eine Million US-Dollar in Aktien an der Daily Journal Corp., was gleichzeitig sein Vertrauen in das neue Management unterstreichen soll. Damit dürfte sich der Investor jedoch mehr aus dem Tagesgeschäft bei diesem Unternehmen zurückziehen.

Für Berkshire Hathaway hat das nicht zwangsläufig eine Bedeutung. Zumal Daily Journal mit einem Börsenwert von einer halben Milliarde US-Dollar ein vergleichsweise kleineres Konglomerat ist. Trotzdem können wir eine sehr wichtige Lektion davon mitnehmen.

Das Management ist entscheidend!

Charlie Munger ist ähnlich wie Warren Buffett sehr entscheidend für den Erfolg von Berkshire Hathaway. Oder eben auch der Daily Journal Corp. Die Starinvestoren sind legendär in ihrer Weitsicht und auch in ihrer Erfahrung. Die Aktie von Berkshire Hathaway wird schließlich mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von ca. 1,5 bepreist, was doch eine leichte Premiumbewertung gemessen am inneren Wert bedeutet. Auch hier zeigt sich für mich, dass Investoren für die Qualität, die Kompetenz und die Erfahrung des Top-Managements bereit sind, mehr als den inneren Wert zu bezahlen.

Natürlich ist die Nachfolge bei Berkshire Hathaway vermutlich exzellent geregelt. Trotzdem sind Charlie Munger und Warren Buffett einfach zwei sehr entscheidende Persönlichkeiten und Investoren. Für den Erfolg der mit diesen Namen verbundenen Unternehmen können sie eine hohe Relevanz besitzen. Ihr Alter impliziert ein gewisses Risiko, auch wenn es natürlich fähige, kompetente Nachfolger geben kann.

Dass sich Charlie Munger jetzt mit 98 Jahren bei der Daily Journal Corp. vermehrt aus dem operativen Tagesgeschäft zurückzieht, zeigt, dass es sich dabei nicht nur um ein theoretisches Risiko handelt.

