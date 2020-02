CHARTER COMMUNICATIONS - Bislang völlig unbeeindruckt

Charter Communications ist ein Betreiber von Kabelnetzen und nach Comcast die Nummer 2 in den USA. Im Jahr 2016 übernahm der Konzern Time Warners Kabelnetz-Tochter Time Warner Cable. Analysten gehen von einem strammen Gewinnwachstum in den kommenden zwei Jahren aus. 2020 dürfte der Gewinn je Aktie um über 85 % auf 14,10 USD steigen, 2021 wird ein Ergebnis von 20,65 USD je Aktie und damit ein weiterer Gewinnsprung um mehr als 45 % erwartet. 2022 wiederum liegt die Konsensschätzung bereits bei knapp 29 USD je Aktie. Das liegt vorrangig darin begründet, dass das Unternehmen in der Internetsparte immer mehr Kunden gewinnt. Breitband-Internetanschlüsse sind folglich gefragt. Der klassische Zweig des Kabelfernsehens stagniert zwar, weist aber bei Weitem nicht so hohe Margen auf. Die KGVs der Aktie betragen 38 und 26.

Aus charttechnischer Sicht ist der Titel ein absoluter Outperformer in den USA. Das relativ konjunkturunabhängige Geschäft wird gerade in unruhigen Zeiten, in denen der Markt mit einer Konjunkturabschwächung und folglich auch mit sinkenden Aktienkursen rechnet, honoriert. Gerade Telekommunikationstitel performen am Ende eines Zyklus gut. Das galt zumindest in Zeiten, wo die Notenbanken nicht jeden Ansatz einer Korrektur mit einer Liquiditätsschwemme zunichte machten.

Kurzfristig könnte die Aktie noch etwas zurückkommen und trifft im Bereich von 517 USD auf eine solide Unterstützung. Dort wird in einigen Tagen auch der EMA50 auftreffen. Ausgehend von diesen Supports sollte eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung möglich sein. Tiefere Abstauberlimits bieten sich bei 486 und 462,30 USD an. Das nächste Trendziel könnte im Bereich von 565 USD liegen, wo im März eine deckelnde Trendlinie im Chart verlaufen wird.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 45,76 48,42 50,38 Ergebnis je Aktie in USD 7,60 14,10 20,65 Gewinnwachstum 85,53 % 46,45 % KGV 70 38 26 KUV 2,4 2,3 2,2 PEG 0,4 0,6 *e = erwartet

Charter-Communications-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)