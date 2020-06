Charterflug aus Deutschland nach Griechenland am Montag

ATHEN (dpa-AFX) - Griechenland will erstmals nach Ausbruch der Coronapandemie einen seiner Regionalflughafen - den der Urlaubsinsel Kos - am Montag für einen Charterflug öffnen. Es wird ein Charterflug des Reiseanbieters Tui sein. Im Flugzeug aus Hannover werden 170 Ärzte sitzen. Der Flug der Ärztegruppe habe eine symbolische Bedeutung, weil die Mediziner hart gegen das Virus und seine Ausbreitung sowie für die Rettung von Menschenleben gearbeitet haben, teilte das griechische Tourismusministerium am Freitag mit. Die anderen Regionalflughäfen Griechenlands sollen vom 1. Juli an öffnen. Griechenland hatte am 15. Juni bereits die Flughäfen von Athen und Thessaloniki für den Tourismus geöffnet.

Die Mediziner sollen vom griechischen Tourismusminister Haris Theocharis, Vertretungen von Hotelierverbänden und den lokalen Behörden im Flughafen der Insel Kos feierlich empfangen werden. Die Ärzte werden symbolisch die antike Stätte des altgriechischen und römischen Gottes der Heilung, des Asklepios (lateinisch: Aesculapius), besuchen. Griechenland hat verglichen mit anderen Staaten Europas eine sehr niedrige Infektionsrate./tt/DP/nas