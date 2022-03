Charttechnik: Öl runter, Aktienmärkte rauf?

Und ist Gold nun auch aus technischer Sicht nicht mehr so gefragt? Die asiatischen Börsen hatten in den letzten Wochen ziemlich heftige Ausschläge zu verzeichnen, aber auch die Börsen in den USA und Europa. Wie hat sich das charttechnische Bild der Indizes in dieser Zeit verändert? Charttechnik-Experte Rüdiger Born, Born Traders, wirft in dieser Sendung einen Blick auf die charttechnische Verfassung von WTI, Gold, .DAX Dow Jones, S&P500, Nasdaq100, Hang Seng und Nikkei. Was dies von technischer Seite aus in der aktuellen Lage bedeutet, darüber spricht der Marktkenner im Interview mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008