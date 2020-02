Chatham Lodging zahlt Dividende für Monat Februar

Der Immobilienkonzern Chatham Lodging Trust (ISIN: US16208T1025, NYSE: CLDT) zahlt eine monatliche Dividende in Höhe von 0,11 US-Dollar je Aktie an seine Investoren aus. Die Auszahlung für Februar 2020 erfolgt am 27. März 2019 (Record date: 28. Februar 2019).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,32 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 17,18 US-Dollar (Stand: 10. Februar 2020) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 7,68 Prozent. Chatham Lodging Trust ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der aktuell Beteiligungen an 134 Hotels in 15 US-Bundesstaaten hält. Der Firmensitz befindet sich in West Palm Beach, Florida. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2019 betrug der Umsatz 90,08 Mio. US-Dollar (88,90 Mio. US-Dollar), wie am 31. Oktober 2019 berichtet wurde. Seit Jahresanfang 2020 weist die Aktie an der Wall Street ein Kursminus von 6,22 Prozent auf. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 806,2 Mio. US-Dollar (Stand: 10. Februar 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de