Chef der Schweizer Online-Apotheke Zur Rose freigesprochen

FRAUENFELD (dpa-AFX) - Der Chef der schweizerischen Online-Apotheke Zur Rose, Walter Oberhänsli, ist in einem Gerichtsverfahren wegen umstrittener Geschäftspraktiken freigesprochen worden. Der Verband PharmaSuisse hatte gegen das Unternehmen geklagt, zu dem Europas größte Versandapotheke DocMorris gehört. Es ging laut Anklageschrift um Aktivitäten in der Schweiz zwischen 2010 und 2015, darunter Zahlungen an Ärzte sowie das Ausstellen von Rezepten. Gerichte hatten die Geschäftspraktiken untersagt und Zur Rose hatte sie eingestellt. Das Gericht entschied nun, dies nicht rückwirkend strafrechtlich zu ahnden. Zur Rose stellte eine Stellungnahme zu dem Freispruch in Aussicht./oe/DP/fba