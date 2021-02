Chef-Organisator der Olympischen Spiele in Tokio tritt zurück

Tokio (Reuters) - Fünf Monate vor dem geplanten Start der Olympischen Spiele in Tokio ist der Chef-Organisator zurückgetreten.

Yoshiro Mori nahm am Freitag seinen Hut, nachdem er wegen frauenfeindlicher Äußerungen in die Kritik geraten war. Der 83-jährige frühere Ministerpräsident entschuldigte sich: "Meine unangemessenen Aussagen haben für großen Ärger gesorgt. Es tut mir leid." Er hatte Anfang des Monats bei einer Sitzung des Organisationskomitees gesagt, Frauen redeten zu viel.

Moris Rücktritt bringt weitere Unruhe in die Organisation der Olympischen Sommerspiele. Wegen der Corona-Pandemie waren sie bereits um ein Jahr verschoben worden. Nun wird fieberhaft an einem Konzept gearbeitet, die Spiele trotz des Coronavirus stattfinden zu lassen. Spekulationen über eine weitere Verschiebung oder Absage wurden immer wieder zurückgewiesen. Die Organisatoren zeigten sich entschlossen, das sportliche Großereignis, an das viele wirtschaftliche Hoffnungen geknüpft sind, über die Bühne zu bringen.

Zu den Kandidaten für Moris Nachfolge gehört Medienberichten zufolge die Olympia-Ministerin Seiko Hashimoto. Die 56-Jährige hat selbst sieben Mal an Olympischen Spielen teilgenommen.