Chef von Europaausschuss - Notfalls EU-Finanzpakt ohne Polen und Ungarn

Berlin (Reuters) - Sollten Polen und Ungarn den EU-Haushalt blockieren, fordert der Vorsitzende des Europaausschusses des Bundestages einen Ausschluss beider Staaten aus den Corona-Hilfen.

"Ich habe große Sympathie dafür, diesen Weg mit 25 EU-Staaten zu gehen, wenn Polen und Ungran im Streit um die Rechtsstaatlichkeit nicht einlenken", sagte Gunther Krichbaum der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. Eine Entscheidung müsse auf dem EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag fallen. Damit plädiert der erste prominente deutsche Politiker offen dafür, ohne die beiden osteuropäischen Staaten voranzugehen.

"Wir dürfen von Corona stark betroffene Länder wie Italien, Frankreich oder Portugal nicht hängen lassen", sagte der CDU-Politiker mit Blick auf die Hilfen gegen die Pandemie, die in dem 750 Milliarden schweren EU-Finanzpaket enthalten sind. Polen und Ungarn blockieren die Verabschiedung des insgesamt 1,8 Billionen schweren Finanzpakets, das aus dem Corona-Wiederaufbaufonds und dem EU-Haushaltsrahmen bis 2027 besteht. Beide nationalkonservative Regierungen verweigern die Zustimmung, weil sie gegen eine Koppelung von EU-Zahlungen an die Einhaltung von Rechtsstaatsprinzipien sind. Ein EU-Diplomat hatte gesagt, dass Ungarn und Polen eine Frist bis Dienstagabend hätten, um einzulenken. Ansonsten werde man in das "Szenario B" wechseln müssen. Krichbaum warnte, dass es auch für EU-Beitrittskandidaten ein katastrophales Signal sei, wenn sich einzelne EU-Staaten nicht an Rechtsstaatsprinzipien halten wollten. Polen und Ungarn wird vorgeworfen, die Unabhängigkeit der Justiz zu untergraben.

Gehen 25 EU-Staaten beim Wiederaufbaufonds alleine voran, könnten Polen und Ungarn mit einem Veto immer noch das Inkrafttreten des normalen EU-Haushalts ab 2021 blockieren. Dann würde die EU mit einem Notfallbudget weiterarbeiten, könnte aber keine neuen Projekte mehr beschließen. Polen und Ungarn gehören zu den Ländern, die am meisten Zuschüsse aus den EU-Töpfen bekommen.