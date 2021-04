Chef von Galeria Karstadt Kaufhof hält weiteren Staatskredit für möglich 

Berlin (Reuters) - Der schwer angeschlagene Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof benötigt möglicherweise in wenigen Wochen einen weiteren Staatskredit.

In einem Interview mit "Bild" (Mittwochausgabe) sagte Vorstandschef Miguel Müllenbach: "Einen weiteren Staatskredit kann ich nicht ausschließen. Wir haben heute 75 Filialen geschlossen. Tendenz steigend. Und eine wirkliche Öffnungsperspektive spielt in der öffentlichen Rolle keine Debatte. Hält der Lockdown an, werden wir weitere finanzielle Mittel benötigen." Müllenbach betonte, dass ohne Hilfe "unseres Eigners Signa es längst keine Warenhäuser mehr geben" würde.

In welcher Höhe Galeria Karstadt Kaufhof den weiteren Staatskredit benötigen wird, wollte Müllenbach nicht sagen. "Alles hängt von den nächsten Wochen ab." Auf die Frage, ob das Unternehmen pro Monat rund 100 Millionen Euro verbrenne, sagte Müllenbach: "Ich will das nicht kommentieren, aber die Größenordnung ist nicht falsch. Wenn wir praktisch keine Möglichkeit haben, Geld an der Kasse zu verdienen, müssen wir andere Quellen nutzen."