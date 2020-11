Chefredakteur Sven Afhüppe verlässt 'Handelsblatt'

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Chefredakteur der Wirtschaftszeitung "Handelsblatt", Sven Afhüppe, verlässt das Unternehmen. "Die Trennung erfolgt im besten Einvernehmen aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zur weiteren strategischen Entwicklung des "Handelsblatts"", teilte die Handelsblatt Media Group am Mittwoch in Düsseldorf mit. Der 49-Jährige wolle sich künftig neuen Aufgaben widmen und verlasse die Gruppe im Dezember. Wohin Afhüppe gehen wird, wurde nicht mitgeteilt. Er war seit 2015 Co-Chefredakteur und stand seit 2016 an der Spitze der Redaktion. Zudem war er seit 2018 assoziiertes Mitglied der Geschäftsführung.

Nachfolger in der Chefredaktion wird zu Jahresbeginn Afhüppes Stellvertreter Sebastian Matthes. Der 43-Jährige kümmerte sich seit 2018 um den digitalen Ausbau. Zu seinen früheren beruflichen Stationen zählen den Angaben zufolge die Position als Ressortleiter bei der "Wirtschaftswoche", er war auch zeitweise Chefredakteur der deutschen Ausgabe der "Huffington Post".

Matthes twitterte: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe, auf die Arbeit mit den wunderbaren Kolleginnen und Kollegen in Redaktion und Verlag und darauf, gemeinsam mit ihnen das @Handelsblatt und unseren großartigen Wirtschaftsjournalismus weiterzuentwickeln."

Ab 2021 soll zudem ein Herausgeberbeirat gebildet werden, wie es weiter hieß. Vorsitzender soll der Wirtschaftswissenschaftler Bert Rürup werden. Das Gremium soll mit der Chefredaktion dann gesamtwirtschaftliche und geopolitische Fragen diskutieren.

Die Gruppe um das "Handelsblatt" gehört zur Dieter von Holtzbrinck Medien GmbH mit Sitz in Stuttgart. Verleger Dieter von Holtzbrinck sagte: "Ich danke Sven Afhüppe herzlich für seine langjährige, sehr kraftvolle und mit hoher journalistischer Expertise vorgenommene Führung des "Handelsblatts", unter der auch die zukunftsorientierte Zusammenführung von Print- und Digitalredaktionen frühzeitig erfolgte."

Die verkaufte Auflage der überregionalen Zeitung lag im dritten Quartal (Montag bis Freitag) nach Angaben der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW) bei fast 140 000 Exemplaren.

Unlängst war bekanntgeworden, dass bei der Handelsblatt Media Group bis zu 80 Jobs abgebaut werden sollen. Das entspricht laut Unternehmen einem Anteil von unter zehn Prozent der gesamten Mitarbeiterzahl. Auch die "Handelsblatt"-Redaktion ist demnach betroffen. Die Rede war von einer Größenordnung von bis zu 20 Arbeitsplätzen./rin/DP/nas