Chemie-Nobelpreis geht an deutschen Wissenschaftler List

Frankfurt/Stockholm (Reuters) - Nach dem Nobelpreis für Physik geht dieses Jahr auch die Ehrung im Bereich Chemie nach Deutschland.

Der in Mülheim an der Ruhr tätige Chemiker Benjamin List und der gebürtige Schotte David MacMillan werden für die Entwicklung der asymmetrischen Organokatalyse ausgezeichnet, wie die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch mitteilte. Ihre Arbeiten hätten große Auswirkungen auf die pharmazeutische Forschung und hätten die Chemie umweltfreundlicher gemacht. MacMillan, wie List Jahrgang 1968, ist seit 2006 Professor an der Princeton University in den USA. In dieser Woche war bereits der Hamburger Klimaforscher Klaus Hasselmann mit dem Nobelpreis für Physik geehrt worden.

List, der in Frankfurt am Main geboren wurde, ist Direktor am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr. "Ich dachte, jemand macht sich einen Scherz mit mir. Ich saß mit meiner Frau beim Frühstück und manchmal sagt sie: Schaust Du auf Dein Telefon, falls jemand aus Schweden anruft? Aber heute haben wir diesen Witz gar nicht gemacht", sagte List. Damit habe er nicht gerechnet. Und dann sei Schweden auf seinem Telefon erschienen. "Es ist schwer zu beschreiben, was man in diesem Moment fühlt, aber es war ein besonderer Moment, den ich nie vergessen werde."

Katalysatoren sind ein grundlegendes Werkzeug für Chemiker, aber Forscher glaubten lange, dass es im Prinzip nur zwei Arten von Katalysatoren gibt: Metalle und Enzyme. Unabhängig voneinander entwickelten List und MacMillan im Jahr 2000 eine dritte Art - die asymmetrische Organokatalyse - die auf kleinen organischen Molekülen aufbaut, wie das Nobelkomitee erklärte.

"Als ich dieses Experiment durchführte, wusste ich nicht, was passieren würde, und ich dachte 'vielleicht ist das eine dumme Idee' oder 'das hat schon jemand versucht'", sagte List. "Aber als ich sah, dass es funktionierte, hatte ich das Gefühl, dass dies etwas Großes sein könnte, das ist sicherlich wahr." Aber dass es wirklich passieren würde, habe er zu dem Zeitpunkt nicht ahnen können.

Der mit umgerechnet rund 980.000 Euro dotierte Preis gilt als die höchste Auszeichnung auf dem Gebiet der Chemie. Im vergangenen Jahr hatten die Französin Emmanuelle Charpentier und die US-Amerikanerin Jennifer Doudna den Chemie-Nobelpreis für die Entwicklung der Genschere Crispr/Cas9 zur gezielten Erbgut-Veränderung erhalten.

Organische Katalysatoren haben ein stabiles Gerüst aus Kohlenstoffatomen, an das sich weitere aktive chemische Gruppen anlagern können. Diese enthalten oft gewöhnliche Elemente wie Sauerstoff, Stickstoff, Schwefel oder Phosphor. In der Herstellung sind diese Katalysatoren daher sowohl umweltfreundlicher als auch günstiger.