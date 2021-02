Chemiekonzern Dow gibt 438. Quartalsdividende in Folge bekannt

Der US-Chemiekonzern Dow Inc. (ISIN: US2605571031, NYSE: DOW) zahlt eine Quartalsdividende von 0,70 US-Dollar an seine Aktionäre, wie am Donnerstag berichtet wurde. Ausgeschüttet wird die Dividende am 12. März 2021 (Record date: 26. Februar 2021).

Seit dem Jahr 1912 schüttet Dow bzw. seine Nachfolgegesellschaften ununterbrochen eine Dividende aus. Dies ist die 438. vierteljährliche Dividende in Folge. Auf das Jahr hochgerechnet werden 2,80 US-Dollar an die Aktionäre bezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 57,67 US-Dollar (Stand: 11. Februar 2021) entspricht dies einer Dividendenrendite von 4,86 Prozent. Dow Chemical und der Rivale DuPont kündigten im Dezember 2015 den Zusammenschluss zu DowDuPont an, der zum 1. September 2017 abgeschlossen wurde. Später wurde das Unternehmen in drei separate Firmen (Dow, DuPont und Corteva Agriscience) aufgeteilt. Die Dow Inc. entstand zum 1. April 2019 als Abspaltung des Geschäftsbereichs Materials Science der DowDuPont. Der Umsatz lag im vierten Quartal 2020 bei 10,71 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 10,20 Mrd. US-Dollar), wie am 28. Januar berichtet wurde. Der operative Betriebsgewinn (EBIT) betrug 1,05 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,03 Mrd. US-Dollar). Es werden rund 35.700 Mitarbeiter beschäftigt. Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie an der Wall Street mit 3,91 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 42,9 Mrd. US-Dollar (Stand: 11. Februar 2021). Redaktion MyDividends.de