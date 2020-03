Chemiekonzern Evonik erreicht 2019 die gesteckten Ziele - Dividende stabil

ESSEN (dpa-AFX) - Der Spezialchemiekonzern Evonik hat die eigenen Ziele im abgelaufenen Jahr erreicht. Der Umsatz fiel 2019 zwar wegen der Autoflaute und niedrigerer Verkaufspreise für das Tierfuttereiweiß Methionin leicht auf 13,1 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Essen mitteilte. Davon blieben als bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 2,15 Milliarden Euro hängen und damit so viel wie im Vorjahr. Hier profitierte Evonik auch von Kostensenkungen in der Verwaltung und geringeren Vertriebskosten. Die Resultate lagen auf dem Niveau der vom Unternehmen zur Verfügung gestellten durchschnittlichen Analystenschätzungen.

Der auf die Aktionäre entfallende Überschuss hat sich mehr als verdoppelt auf 2,1 Milliarden Euro, was allerdings maßgeblich am Ertrag aus dem Verkauf des Methacrylat-Geschäfts lag. Die Dividende soll mit 1,15 Euro je Aktie stabil bleiben./mis/stk