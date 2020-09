Chemiewaffen-Behörde bietet Hilfe bei Aufklärung im Fall Nawalny an

DEN HAAG (dpa-AFX) - Die Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) ist tief besorgt wegen einer möglichen Vergiftung des russischen Regierungskritikers Alexej Nawalny. Der Einsatz von Chemiewaffen sei in allen Fällen "verwerflich" und verstoße gegen internationales Recht, erklärte der Generaldirektor der OPCW, Fernando Arias, am Donnerstag in Den Haag. "Nach der Chemiewaffenkonvention wird die Vergiftung eines Einzelnen mit einem Nervengas als Einsatz von Chemiewaffen bewertet". Die OPCW-Chef bot Unterstützung bei der Aufklärung an. Der OPCW gehören 193 Staaten an, darunter Russland.

Nawalny wurde nach Untersuchungen eines Spezial-Labors der Bundeswehr mit dem chemischen Nervenkampfstoff Nowitschok vergiftet. Das Nervengas steht auf der von der OPCW erstellten Liste der verbotenen Giftstoffe./ab/DP/nas