Chevron erhöht die Dividende das 34. Jahr in Folge

Der amerikanische Energiekonzern Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, NYSE: CVX) wird den Investoren eine Quartalsdividende von 1,34 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Damit erhöht Chevron die Ausschüttung um rund vier Prozent gegenüber dem Vorquartal (1,29 US-Dollar). Nach Angaben von Chevron wird die Dividende damit das 34. Jahr in Folge erhöht. Seit über 100 Jahren wird eine Ausschüttung an die Anteilsinhaber ausbezahlt.

Die Auszahlung erfolgt am 10. Juni 2021 (Record day: 19. Mai 2021). Das Unternehmen aus San Ramon in Kalifornien zahlt auf das Gesamtjahr hochgerechnet zukünftig 5,36 US-Dollar an die Aktionäre. Damit beträgt die derzeitige Dividendenrendite beim aktuellen Börsenkurs von 105,22 US-Dollar 5,09 Prozent (Stand: 28. April 2021).

1879 wurde die Pacific Coast Oil Company gegründet, ein Vorläufer von Chevron. 2001 fusionierte der Konzern mit Texaco. Texaco ist heute ein Markenname im Portfolio von Chevron. Nach Exxon Mobil ist Chevron der zweitgrößte Ölkonzern in den USA. Im Jahr 2020 betrug der Umsatz 94,69 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 146,52 Mrd. US-Dollar) bei einem Verlust von 5,54 Mrd. US-Dollar nach einem Gewinn von 2,92 Mrd. US-Dollar im Vorjahr. Die Zahlen für das erste Quartal 2021 werden am 30. April präsentiert.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2021 mit 24,59 Prozent im Plus und die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 198,01 Mrd. US-Dollar (Stand: 28. April 2021).

Redaktion MyDividends.de