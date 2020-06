CHEVRON (Update) - Hier war etwas Geduld gefragt

Das Fazit der jüngsten Betrachtung (Pfeil türkis im Tageschart unten) von Anfang Mai ("CHEVRON - Nimmt das Kursziel ins Visier") lautete wie folgt: "Nach der Analyse zog die Aktie stetig an und konnte die Bullenflagge erwartungsgemäß gen Norden hin auflösen. Der anschließende Rallyschub wurde zwar wieder zum Teil korrigiert, fand aber im Bereich des EMA50 im Tageschart solide Unterstützung. So lange dieser viel beachtete gleitende Durchschnitt nun nicht wieder auf Tagesschlusskursbasis unterboten wird, ist der Weg des geringsten Widerstands weiter nordwärts in den im April genannten Zielbereich auf der Oberseite (100 bis 105 USD)."

Zuvor war der Wert bereits hier im Rahmen einer GodmodePlus Analyse als Kaufkandidat vorgestellt worden.

Nach der Analyse vom Mai ging die Ölaktie zunächst in eine mehrtägige Konsolidierungsphase über - hier war Geduld gefragt bei allen long positionierten Marktteilnehmern.

Schlussendlich gab es dann aber doch noch den favorisierten Aufwärtsschub im Dow Jones-Wert. Dabei wurde der Kurszeilbereich (100 bis 105 USD) annähernd voll ausgeschöpft, das Hoch der Bewegung lag bei 103,80 USD. Glückwunsch an alle, die durchgehalten haben.

Der anschließende Rücksetzer hat das Chartbild nun wieder deutlich eingetrübt, aktuell ist die Aktie "neutral" einzuschätzen, hier besteht derzeit aus technischer Sicht kein Handlungsbedarf.

Chevron Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)