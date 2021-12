Das größte private Personaldienstleistungsunternehmen im Gesundheitswesen erhält äußerst reaktionsschnellen, qualitativ hochwertigen JD-Edwards-Support für seine Anbieter- und Kundensysteme, um sicherzustellen, dass die Patienten die notwendige Versorgung erhalten

Rimini Street, Inc. (NASDAQ:RMNI), ein globaler Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -dienstleistungen und führender externer Support-Anbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie Salesforce-Partner, gab heute bekannt, dass CHG Healthcare, das landesweit größte private Personaldienstleistungsunternehmen im Gesundheitswesen, den Support für seine JD-Edwards-Software an Rimini Street übergeben hat. Durch die Umstellung auf einen anderen Support-Anbieter verfügt CHG Healthcare nun über ein erweitertes internes IT-Team, zu dem auch die erfahrenen, zukunftsorientierten Entwickler von Rimini Street gehören, die rund um die Uhr einen globalen und zuverlässigen Support bieten.

Sicherstellung der Verfügbarkeit von medizinischem Personal im Dienste der Patienten

CHG Healthcare mit Hauptsitz in Midvale, Utah, differenziert sich auf dem Personalvermittlungsmarkt für das Gesundheitswesen durch den innovativen Einsatz digitaler Tools und Dienstleistungen für die befristete und unbefristete Vermittlung von Ärzten, Krankenschwestern und medizinischem Fachpersonal, die jährlich das Leben von 25 Millionen Patienten retten, verlängern und verbessern. Das Unternehmen nutzt seine JD-Edwards-Plattform, um seine Personaleinsätze nachzuverfolgen und zu managen, die Gehaltsabrechnung zu verwalten und medizinischen Fachkräften die Möglichkeit zu geben, sich schnell um befristete Einsätze zu bemühen.

Rimini Street ist ein reaktionsschneller Partner und zuverlässiger Berater

CHG Healthcare hat sich an Rimini Street gewandt, um nicht nur den kompetenten und reaktionsschnellen Support zu erhalten, den das Unternehmen benötigte, um sein geschäftskritisches System effektiv zu betreiben, sondern auch, um strategische Beratungsleistungen in Bezug auf seine zukünftige Technologie- und System-Roadmap zu erhalten.

Dank der Partnerschaft mit Rimini Street sind die internen Teams von CHG Healthcare in der Lage, Systemprobleme schneller und effizienter zu beheben und so insgesamt die Erfahrungen für Mitarbeiter und Kunden zu verbessern. Dank des Supports von Rimini Street kann die IT-Abteilung von CHG Healthcare jetzt eine bessere Systemverfügbarkeit und einen reibungsloseren Betrieb sicherstellen und die Ressourcen auf die Verwirklichung des Geschäftsziels konzentrieren, das darin besteht, die Patientenversorgung in den Gemeinden und bei den Anbietern zu verbessern.

Durch den Einsatz innovativer Technologien zur Optimierung von Prozessen und zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit im gesamten Personalbereich des Gesundheitswesens ist CHG Healthcare führend in der Branche. Rimini Street unterstützt CHG Healthcare mit nahtlosem Support für Anbieter- und Kundensysteme, um sicherzustellen, dass es keine Ausfallzeiten und keine Probleme mit der Patientenabrechnung oder den Zahlungen der Anbieter gibt. Diese geschäftskritischen Systeme müssen ununterbrochen verfügbar sein und reibungslos funktionieren, damit die Patienten Zugang zur notwendigen Versorgung haben.

„Die heutige Partnerschaft mit Rimini Street macht deutlich, dass wir mehr als nur eine Nummer sind“, sagt Catharine Reeder, Senior Applications Support Analyst bei CHG Healthcare. „Rimini Street bietet uns den täglichen operativen Support, den wir brauchen, und stellt sicher, dass wir fundierte Geschäftsentscheidungen treffen, die uns bei der Planung unserer zukünftigen Technologie- und Anwendungs-Roadmap erfolgreich machen.“

„Wir sind von der Professionalität, der Kommunikation, den technischen Fähigkeiten und der Kompetenz, die wir erhalten, sehr beeindruckt. Rimini Street hat eine Partnerschaft aufgebaut, die von großem Vertrauen geprägt ist. Ohne sie wären wir nicht annähernd so effektiv“, so Reeder weiter.

Verbesserte Reaktionszeiten, Qualität des Supports und Updates

Wie alle Kunden von Rimini Street profitiert auch CHG Healthcare von einem flexiblen Premium-Supportmodell für Unternehmenssoftware, das branchenweit führende Service-Level-Vereinbarungen mit garantierten Reaktionszeiten von 10 Minuten oder weniger nach einem Follow-the-Sun-Modell mit einer Erreichbarkeit rund um die Uhr und 365 Tage die Woche für alle kritischen P1-Fälle umfasst. Darüber hinaus wird allen Kunden ein Primary Support Engineer zugewiesen, der über durchschnittlich 20 Jahre Erfahrung mit Unternehmenssoftware verfügt und von einem Team aus funktionalen und technischen Ingenieuren unterstützt wird. Durch die Partnerschaft mit Rimini Street ist CHG außerdem in der Lage, mit ultraschnellen Legislative-to-LiveTM Steuer-, Rechts- und Regulierungs-Updates, die für das individuell angepasste JD-Edwards-System von CHG Healthcare entwickelt wurden, den steuerlichen, rechtlichen und regulatorischen Anforderungen zu entsprechen.

„Wir bei CHG Healthcare sind davon überzeugt, dass jeder von uns in der Lage ist, Leben zu retten. Wenn zum Beispiel ein Krankenhaus keinen Neurochirurgen hat und ein Patient in Not ist, kann CHG Healthcare Abhilfe schaffen. Wir sind auf der Suche nach Partnern, die uns bei der Verwirklichung dieser Vision wirklich unterstützen, und haben mit Rimini Street einen solchen Partner gefunden“, fügt Brad Spackman, IT-Manager bei CHG Healthcare, hinzu. „Wir möchten sicherstellen, dass jeder in unserer Organisation seine Rolle mit unserem letztendlichen Ziel in Verbindung bringen kann, die Gemeinschaften und Anbieter auf positive Weise zu beeinflussen. Rimini Street trägt eine große Rolle und Verantwortung, wenn es darum geht, uns bei der Erreichung dieses Ziels zu unterstützen.“

„Organisationen im Gesundheitswesen haben mit sich verändernden Versicherungs- und Zahlungsmodellen, Datenschutz- und Sicherheitsvorschriften für Patienten und neuen digitalen Technologien zu kämpfen. Wir sind stolz darauf, ein zuverlässiger Partner zu sein, der CHG Healthcare bei der Unterstützung des laufenden operativen Betriebs und bei der strategischen Planung künftiger technologischer Innovationen hilft, die dem Unternehmen Wettbewerbsvorteile verschaffen und das Wachstum fördern“, sagte Emmanuel Richard, Senior Vice President und Theatre General Manager, North America bei Rimini Street. „Rimini Street hat zahlreiche führende Unternehmen der Personal- und Gesundheitsbranche in die Lage versetzt, ihre Systemabläufe drastisch zu verbessern und ihre IT-Ressourcen auf strategische Initiativen auszurichten.“

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq:RMNI), ein Russell-2000®-Unternehmen, ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Enterprise-Software, der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie ein Salesforce-Partner. Das Unternehmen bietet ein ultra-reaktionsschnelles, integriertes Premium-Applikationsmanagement und Supportdienste, mit denen Lizenznehmer von Unternehmenssoftware bedeutende Kosten einsparen, Ressourcen für Innovationen freisetzen und bessere Geschäftsergebnisse erreichen können. Mehr als 4.400 Fortune-500- und Fortune-Global-100-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und andere Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen vertrauen heute auf Rimini Street als bewährten Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware. Wenn Sie mehr erfahren wollen, besuchen Sie http://www.riministreet.com, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn. (IR-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich nicht um historische Tatsachen, sondern um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen begleitet von Wörtern wie „möglicherweise“, „sollte“, „würde“, „planen“, „beabsichtigen“, „annehmen“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“, „scheinen“, „anstreben“, „weiterhin“, „zukünftig“, „werden“, „erwarten“, „Prognose“ oder anderen ähnlichen Wörtern, Wendungen oder Ausdrücken. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Aussagen bezüglich unserer Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, unserer globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in diese Initiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen sowie auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung. Bei diesen Aussagen handelt es sich weder um Vorhersagen tatsächlicher Ergebnisse noch um historische Tatsachen. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich der Geschäfte von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die Auswirkungen der laufenden Schuldendienstverpflichtungen unserer Kreditfazilität sowie der Finanz- und Betriebsvereinbarungen auf unser Geschäft und das damit verbundene Zinsänderungsrisiko, die Laufzeit sowie die betrieblichen und finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und die damit verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen sowie die Maßnahmen, die von Regierungsbehörden, Kunden oder anderen als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie ergriffen werden; katastrophale Ereignisse, die unser Geschäft oder das unserer derzeitigen und potenziellen Kunden stören, Veränderungen des Geschäftsumfelds, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich Inflation und Zinssätze, sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, regulatorische und politische Bedingungen, die die Branche, in der Rimini Street tätig ist, beeinflussen; nachteilige Entwicklungen in anhängigen Rechtsstreitigkeiten oder in den behördlichen Ermittlungen oder neuen Rechtsstreitigkeiten; unser Bedarf und unsere Fähigkeit, zusätzliche Eigenkapital- oder Fremdfinanzierung zu günstigen Bedingungen zu beschaffen, und unsere Fähigkeit, Cashflows aus dem operativen Geschäft zu generieren, um die verstärkten Investitionen in unsere Wachstumsinitiativen zu finanzieren; die ausreichende Verfügbarkeit unserer Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, um unseren Liquiditätsbedarf zu decken; auch im Rahmen unserer neuen Kreditfazilität; unsere Fähigkeit, ein wirksames internes Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten und unsere Fähigkeit, identifizierte wesentliche Schwachstellen in unseren internen Kontrollen zu beheben, einschließlich in Bezug auf die buchhalterische Behandlung unserer Optionsscheine; Änderungen von Steuern, Gesetzen und Vorschriften; wettbewerbsfähige Produkt- und Preisaktivitäten; Schwierigkeiten, das Wachstum profitabel zu managen; die Kundenakzeptanz unserer kürzlich eingeführten Produkte und Services, einschließlich unserer Application Management Services (AMS), Rimini Street Advanced Database Security und Services für Salesforce Sales Cloud- und Service Cloud-Produkte, zusätzlich zu anderen Produkten und Services, die wir voraussichtlich in der nahen Zukunft einführen; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder des Managementteams von Rimini Street; Unsicherheit hinsichtlich des langfristigen Wertes der Aktien von Rimini Street; und diejenigen unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im Quartalsbericht von Rimini Street auf Formblatt 10-Q, der am 3. November 2021 eingereicht wurde und regelmäßig in den zukünftigen Jahresberichten von Rimini Street auf Formblatt 10-K, den Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q, den aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K und anderen Einreichungen von Rimini Street bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) aktualisiert wird. Weiterhin kommen in den zukunftsgerichteten Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Datum dieser Mitteilung zum Ausdruck. Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Veränderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Während sich Rimini Street das Recht vorbehält, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street diesbezügliche Verpflichtungen ausdrücklich ab, sofern sie nicht gesetzlich vorgeschrieben sind. Es wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Einschätzungen von Rimini Street nach dem Datum dieser Mitteilung nicht als verbindlich angesehen werden dürfen.

© 2021 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. „Rimini Street“ ist eine in den USA und anderen Ländern gesetzlich geschützte Marke von Rimini Street, Inc., und Rimini Street, das Rimini-Street-Logo und Kombinationen davon sowie weitere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nichts anderes angegeben ist, erhebt Rimini Street keine Ansprüche auf eine Zugehörigkeit zu, Billigung von oder Verbindung mit derartigen Markeninhabern oder anderen in dieser Mitteilung genannten Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

