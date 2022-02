Chicago Rivet & Machine meldet Dividende

Die Chicago Rivet & Machine Company (ISIN: US1680881026, NYSE: CVR) schüttet eine konstante Quartalsdividende von 22 US-Cents aus. Die Auszahlung erfolgt am 18. März 2022 (Record day: 4. März 2022). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet zahlt der Konzern 0,88 US-Dollar. Beim aktuellen Börsenkurs von 27,37 US-Dollar (Stand: 21. Februar 2022) entspricht dies einer Dividendenrendite von 3,22 Prozent.

Chicago Rivet & Machine Company ist 1920 in Naperville, Illinois, gegründet worden und war ursprünglich ein Hersteller von Bremsbelägen und Verbindungsnieten. Heute produziert der Konzern Befestigungselemente sowie die dazugehörigen Maschinen. Die Aktie ist seit 1930 an der NYSE gelistet. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2021 betrug der Umsatz 8,56 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 7,65 Mio. US-Dollar), wie am 9. November berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 0,17 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 0,31 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresanfang 2022 liegt das Papier an der Wall-Street mit 4,17 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 26,44 Mio. US-Dollar (Stand: 21. Februar 2022).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de