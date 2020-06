Chicago Wheat: Gefährliche Gratwanderung

Der Preis für ein Scheffel Weizen an der Chicagoer CBOT vollzieht seit Tagen eine gefährliche Gratwanderung auf einer wichtigen Unterstützung. Bislang konnte diese dem Druck der Bären standhalten, weiterhin ist noch ein Doppelboden in diesem Preisbereich möglich.

Für Auftrieb könnten die Daten zu der Ernte aus diesem Jahr sorgen, nach mehreren Abwärtsrevisionen erwartet die Prognoseeinheit MARS der EU-Kommission nun sowohl die durchschnittlichen EU-Erträge von Weichweizen als auch von Raps deutlich unter dem Fünfjahresmittel. Natürlich müssen für die Beurteilung der Lage in den USA die hiesigen Daten herangezogen werden, trotzdem könnte dies einen ersten Hinweis auf die dortige Lage liefern.

Aus technischer Sicht ist im Bereich der Horizontalunterstützung von rund 500 US-Cent noch immer ein Doppelboden und damit ein potenzieller Trendwechsel möglich. Kursgewinne hätten Platz bis 510 US-Cent, darüber in den Bereich der beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 zwischen 519 und 524 US-Cent. Oberhalb der aktuellen Monatshochs könnte der Widerstandsbereich um 538 US-Cent angesteuert werden.

Sollte allerdings der Weizenpreis in den USA unter den markanten Support von rund 500/490 US-Cent nachhaltig zurückfallen, käme dies einem kurz- bis mittelfristigen Verkaufssignal gleich und würde Abschläge in Richtung 440 US-Cent hervorrufen. In diesem Bereich würde der Agrarrohstoff auf eine mittelfristige Unterstützung treffen und entsprechend einen Rebound zur Oberseite vorziehen können.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 507,25 // 510,00 // 514,00 // 519,46 // 524,87 // 529,00 Unterstützungen: 490,00 // 487,50 // 483,25 // 477,00 // 471,75 // 458,50

