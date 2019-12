Children’s Place zahlt vierteljährliche Dividende aus

Der amerikanische Hersteller von Kinderbekleidung, Children’s Place Inc. (ISIN: US1689051076, NASDAQ: PLCE) wird am heutigen Freitag eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,56 US-Dollar ausschütten. Record date war der 16. Dezember 2019.

Die Jahresdividende liegt damit bei 2,24 US-Dollar. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 63,60 US-Dollar (Stand: 26. Dezember 2019) einer Dividendenrendite von 3,52 Prozent. Im dritten Quartal 2019 lag der Umsatz des Unternehmens bei 524,8 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 522,5 Mio. US-Dollar), wie am 11. Dezember berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 43,05 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 49,91 Mio. US-Dollar). Der Konzern mit Hauptsitz in Secaucus, New Jersey, ist 1989 gegründet worden. Heute ist Children’s Place spezialisiert auf Kinderbekleidung. Zu den Marken zählen unter anderem: “The Children’s Place”, “Place” und “Baby Place”. Es werden rund 950 Läden in den USA, Kanada und in Puerto Rico betrieben. Die Aktie ist an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ notiert und liegt dort seit Jahresanfang 2019 mit 29,40 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 958,1 Mio. US-Dollar. Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de