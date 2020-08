China - Alle Städte ab 200.000 Einwohner bekommen Bahnanschluss

Peking (Reuters) - China will sein Schienennetz bis 2035 um ein Drittel erweitern.

Das derzeit zweitgrößte Eisenbahnnetz der Welt soll auf 200.000 Kilometer verlängert werden, wie die staatlichen China State Railway Group am Donnerstag bekanntgab. Davon sollen etwa 70.000 Kilometer Hochgeschwindigkeitsstrecken sein. Alle Städte mit mehr als 200.000 Einwohnern werden demnach innerhalb der nächsten 15 Jahre an das Eisenbahnnetz angeschlossen. Diejenigen mit mehr als 500.000 Einwohnern sollen sogar einen Hochgeschwindigkeitsanschluss bekommen.

China will auch den Eisenbahnbau an Orten fördern, die von ethnischen Minderheiten dominiert werden. Ebenso sollen Grenzgebiete und unterentwickelte Regionen in Zentral- und West-China angeschlossen werden. Das soll zu mehr Wohlstand führen und dazu beitragen, den ländlichen Raum zu beleben, wie das Unternehmen mitteilte.

Die nach den USA zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt will im Kampf gegen die Corona-Krise die Urbanisierung vorantreiben und Investitionen in die Infrastruktur beschleunigen. Die Investitionen im Eisenbahnbereich beliefen sich in der ersten Jahreshälfte auf 325,8 Milliarden Yuan (knapp 40 Milliarden Euro). Das entspricht einem Plus von 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.