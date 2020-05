China-Daten geben Europas Börsen Auftrieb

Frankfurt (Reuters) - Wieder aufkeimende Hoffnung auf eine rasche Erholung der Weltwirtschaft lockt Anleger an die europäischen Aktienmärkte zurück.

Genährt wurde der Optimismus von ermutigenden chinesischen Konjunkturdaten. Nach der jüngsten Talfahrt legten Dax und EuroStoxx50 am Freitag jeweils mehr als ein Prozent auf 10.492 und 2790 Punkte zu.

"Es ist auch ein gutes Zeichen, dass die Börse einen erneut starken Anstieg der US-Arbeitslosenzahlen und die Warnung der amerikanischen Notenbank vor einem unsicheren Ausblick abschütteln können", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. "Hier drückt sich die Zuversicht aus, dass der schrittweise Weg aus dem Lockdown zu einer wirtschaftlichen Stabilisierung führt, aus der dann ein Aufschwung werden kann."

CHINAS INDUSTRIEPRODUKTION HUI - EINZELHANDELSUMSATZ PFUI

In China, wo die Coronavirus-Restriktionen bereits deutlich zurückgeschraubt wurden, wuchs die Industrieproduktion im April um 36,9 Prozent - mehr als doppelt so stark wie erwartet. Ein Wermutstropfen sei allerdings die maue Kauflaune der Chinesen wegen der Pandemie, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Das ist ein Phänomen, das wir wahrscheinlich in den kommenden Monaten auch in Europa und den USA sehen werden." Hinweise darauf könnten die US-Einzelhandelsumsätze am Nachmittag (MESZ) liefern. Experten erwarten hier ein Minus von zwölf Prozent.

Am Kupfer-Markt konzentrierten sich Anleger allerdings auf die positiven Aspekte. In der Hoffnung auf eine anziehende Nachfrage verteuerte sich das Industriemetall um 0,9 Prozent auf 5248 Dollar je Tonne. Darauf setzten auch Rohöl-Anleger. Dies verhalf der Nordsee-Sorte Brent zu einem Kursplus von 3,5 Prozent auf 32,23 Dollar je Barrel (159 Liter). Sie profitiere außerdem vom schrumpfenden Überangebot durch die gedrosselte Förderung in zahlreichen Exportstaaten, schrieben die Analysten der Bank ING.

Gefragt war aber auch die "Krisen-Währung" Gold, die 0,5 Prozent auf ein Drei-Wochen-Hoch von 1738,36 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) stieg. Die latenten Spannungen zwischen den USA und China hielten die Preise hoch, sagte Rohstoff-Experte Takeo Kamai vom Vermögensverwalter CLSA. Im Streit um Chinas Rolle in der Virus-Krise brachte US-Präsident Donald Trump einen Abbruch der Beziehungen ins Gespräch.

VARTA UND GEA ÜBERZEUGEN MIT ZAHLEN - BT IM AUFWIND

Zu den größten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt zählte Varta mit einem Kursplus von bis zu 15 Prozent. Das ist der größte Kurssprung seit einem knappen Dreivierteljahr. Der Batterie-Hersteller steigerte dank eines Zukaufs Umsatz und Gewinn kräftig. "Ein sehr gutes Quartalsergebnis und bislang sind keine negativen Effekte der Coronavirus-Pandemie erkennbar", sagte ein Börsianer.

Die Titel des Maschinenbauers Gea gewannen mehr als 13 Prozent. "Das Quartalsergebnis hat die bereits relativ optimistischen Erwartungen deutlich übertroffen", lobte Analyst Gordon Schönell vom Bankhaus Lampe.

In London verhalf ein Zeitungsbericht über einen möglichen milliardenschweren Teilverkauf des Breitband-Netzwerks Openreach dem größten britischen Telekomkonzern BT zu einem Kurssprung von gut zehn Prozent. Er glaube zwar nicht, dass eine Entscheidung unmittelbar bevorstehe, schrieb Analyst Jerry Dellis von der Investmentbank Jefferies. Bemerkenswert sei aber die ins Gespräch gebrachte Bewertung von Openreach von umgerechnet 23 Milliarden Euro. Der BT-Aktienkurs signalisiere lediglich einen etwa halb so hohen Wert.