China genehmigt Bau von vier Mega-Rechenzentren für Küstenregionen

Peking (Reuters) - China will mit vier neuen Mega-Rechenzentren den hohen Datenbedarf der Küstenzentren sicherstellen.

Die Cluster sollen in der nördlichen Region der Inneren Mongolei, der nordwestlichen Region Ningxia, der Provinz Gansu und der südwestlichen Provinz Guizhou errichtet werden, teilte die Staatliche Kommission für Entwicklung und Reform mit. Die Standorte könnten ihre Energie- und Umweltvorteile nutzen, um grüne und kohlenstoffarme Mega-Rechenzentren zu errichten.

China will seine Massendaten-Industrie bis 2025 durch den Bau mehrerer Cluster von Rechenzentren für mehr als drei Billionen Yuan (415,5 Milliarden Euro) ausbauen. Einige Städte in Chinas nördlichen und westlichen Regionen, die reich an erneuerbaren Energien wie Wind- und Solarenergie sind, haben bereits Rechenzentren gebaut, um die wirtschaftlich entwickelte Küste zu versorgen.