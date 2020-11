China gibt Zögern auf - Gratulationen an Biden und Harris

Peking (Reuters) - China hat dem designierten US-Präsidenten Joe Biden nach anfänglichem Zögern zum Wahlsieg gratuliert.

"Wir respektieren die Wahl des amerikanischen Volkes", sagte ein Sprecher des Außenministeriums am Freitag in Peking. Gratulationen gingen daher an Biden und seine künftige Vize-Präsidentin Kamala Harris. Biden war am Samstag nach tagelangem Auszählungskrimi zum Sieger der Präsidentschaftswahl vom 3. November erklärt worden. China hatte sich direkt danach noch zurückgehalten. Der amtierende US-Präsident Donald Trump, der einen Handelskrieg mit China angezettelt hat, erkennt seine Niederlage bislang nicht an und beklagt Wahlbetrug, ohne dafür allerdings Beweise vorgelegt zu haben.

Auch Russland hatte nach der US-Wahl zunächst keine Bewertung vorgenommen, anders als viele europäische Länder, die Biden bereits am vergangenen Wochenende gratulierten und seitdem erste Kontakte aufgenommen haben. 2016, als Trump die US-Präsidentenwahl gewann, gratulierte China am Tag nach dem Votum.