China hält an Handelsabkommen mit USA fest

Washington (Reuters) - Der chinesische Außenminister Wang Yi versicherte den USA, am bilateralen Handelsabkommen festzuhalten.

"Er hat sich definitiv erneut verpflichtet. Auf chinesischer Seite läuft alles. Sie werden ihre Verpflichtungen erfüllen", sagte Craig Allen, Präsident des US-China Wirtschaftsrats am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Der Rat, der 240 in China tätige Unternehmen vertritt, würdigte die Fortschritte der Regierung in Peking bei der Umsetzung des im Januar unterzeichneten Handelsabkommens, obwohl China die Ziele für den Kauf von US-Waren und -Dienstleistungen noch nicht erfüllt hat. "Sie sind im Rückstand, aber es ist eine Zweijahresvereinbarung", sagte Allen.

Er bezeichnete das Teilabkommen als "erfolgreiche Vereinbarung in Bezug auf die Änderung der chinesischen Politik, die gleiche Wettbewerbsbedingungen verhinderte". Nun müsse das Abkommen finalisiert werden. Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt würden unverzüglich nach dem Amtsantritt des gewählten Präsidenten Joe Biden am 20. Januar mit den Verhandlungen über ein Phase-2-Abkommen beginnen, erklärte Allan. Biden hatte angekündigt, an den von Amtsinhaber Donald Trump mit China ausgehandelten Vereinbarungen vorerst festzuhalten.