China kritisiert US-Investitionspläne für High-Tech-Wettbewerb

Peking/Washington (Reuters) - China kritisiert ein milliardenschweres US-Investitionsprogramm, mit dem die USA in puncto Technologie dem asiatischen Land stärker die Stirn bieten wollen.

Das Außenministerium in Peking forderte die Vereinigten Staaten auf, das Gesetzespaket nicht weiter zu fördern. Zudem dürften die USA China nicht länger als Bedrohung darstellen und als imaginären Feind behandeln, sagte ein Ministeriumssprecher am Mittwoch. Die USA sollten vermeiden, die gesamten chinesisch-amerikanischen Beziehungen und die Zusammenarbeit in wichtigen Bereichen zu beschädigen.

Der US-Senat hatte zuvor für ein umfangreiches Gesetzespaket gestimmt, das die Wettbewerbsfähigkeit der USA gegenüber chinesischer Technologie stärken soll. Die Kongresskammer genehmigte etwa 190 Milliarden Dollar für US-Technologie und -Forschung. Zudem sollen mit Ausgaben von 54 Milliarden Dollar die US-Produktion und -Forschung in den Bereichen Halbleiter und Telekom-Ausrüstung angekurbelt werden, einschließlich zwei Milliarden Dollar für Chips, die von Autoherstellern verwendet werden. "Wenn wir nichts tun, könnten unsere Tage als dominante Supermacht gezählt sein", sagte der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer. "Wir wollen nicht, dass Amerika in diesem Jahrhundert eine mittelmäßige Nation wird."

US-Präsident Joe Biden begrüßte den Gesetzentwurf: "Wir befinden uns in einem Wettbewerb um den Sieg im 21. Jahrhundert, und der Startschuss ist gefallen", sagte er. "Wir können nicht riskieren, zurückzufallen." Das Repräsentantenhaus muss den Plänen noch zustimmen.