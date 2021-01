China kündigt weitere Hilfen für die Wirtschaft an

Peking (Reuters) - Die chinesische Zentralbank will die Erholung der Wirtschaft von den Virus-Folgen weiter unterstützen.

Die Geldpolitik werde dabei in diesem Jahr flexibler, zielgerichteter und angemessener sein, sagte der Vize-Gouverneur der Zentralbank, Chen Yulu, am Freitag auf einer Pressekonferenz. Im Vordergrund werde die Preisstabilität stehen. Große Veränderungen am bisherigen Vorgehen solle es aber nicht geben. An welchen Stellschrauben genau die Notenbank drehen könnte, blieb offen.

Die chinesische Wirtschaft hat sich dank eines scharfen Lockdowns und Nothilfen für Unternehmen weitgehend von den Virus-Folgen erholt. Ein Wiederanstieg der Infektionszahlen in weiten Teilen der Welt und auch in China sorgt aber nicht zuletzt bei der Zentralbank für Wachsamkeit.