China meldet zweistelligen Rückgang der Smartphone-Lieferungen

Der Juni war kein guter Monat, um ein Hersteller oder Verkäufer von Smartphones in China zu sein. Nach Daten, die von der Regierung zusammengestellt und von Reuters zitiert wurden, gingen in diesem Monat die Lieferungen solcher Geräte im Jahresvergleich um 16 % zurück. Insgesamt wurden im Juni 27,7 Millionen Smartphones ausgeliefert, verglichen mit 32,7 Millionen, die im selben Monat des Jahres 2019 ausgeliefert wurden.

Dies war der zweite Rückgang in Folge. Im Mai gingen die Auslieferungen um 10 % zurück. Im Vormonat waren sie um 17 % gestiegen, was Anlass zur Hoffnung gibt, dass es weitere Wachstumsmöglichkeiten gibt.

Die jüngsten Rückgänge sind etwas verwirrend, wenn man bedenkt, dass viele chinesische Einzelhandelsgeschäfte, die Smartphones führen, wieder geöffnet haben, und das Coronavirus dort einen deutlichen Rückgang verzeichnet. Offiziellen Statistiken zufolge ist die Zahl der bestätigten Fälle an den meisten Orten fast auf Null geschrumpft.

Die Nachricht wird die großen Mobiltelefonhersteller des Landes beunruhigen, insbesondere den Tech-Titan Apple und die chinesischen Rivalen Huawei und Xiaomi. Alle mussten in einem sehr schwierigen ersten Quartal während der schlimmsten Phase der Pandemie starke Rückgänge hinnehmen.

Untersuchungen von IDC zufolge musste Apple innerhalb des Quartals einen Rückgang der Lieferungen um 12 % hinnehmen, der sich zwischen den 4 % des Marktführers Huawei und den fast 34 % von Xiaomi bewegte. Den Daten von IDC zufolge war Xiaomi damals, was den Marktanteil betrifft, die Nummer 4 des Landes und Apple die Nummer 5.

Keines der drei Unternehmen hat sich bisher öffentlich zu den jüngsten China-Zahlen geäußert.

Am Montag fielen sowohl Apple- als auch Xiaomi-Aktien im Vergleich zu den leichten Anstiegen der wichtigsten Aktienindizes geringfügig.

Dieser Artikel wurde von Eric Volkman auf Englisch verfasst und am 14.07.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

