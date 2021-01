China protestiert gegen US-Sanktionen wegen Festnahmen in Hongkong

PEKING (dpa-AFX) - Chinas Regierung hat eigene Strafmaßnahmen als Reaktion auf die Sanktionen der USA gegen sechs offizielle Vertreter Chinas und Hongkongs angekündigt. Außenamtssprecherin Hua Chunying verurteilte das US-Vorgehen am Montag vor der Presse in Peking als "offene Einmischung" in Hongkongs und Chinas innere Angelegenheiten.

Welche Strafmaßnahmen ergriffen würden, sagte die Sprecherin nicht. Sie verwies nur darauf, dass China "wechselseitige Sanktionen" gegen US-Beamte, Vertreter des US-Kongresses oder Mitglieder von regierungsunabhängigen Organisationen oder deren Familien ergreifen werde, die sich im Zusammenhang mit Hongkong "unerhört verhalten und größere Verantwortung tragen".

Als Reaktion auf die Festnahme von mehr als 50 prodemokratischen Aktivisten in Hongkong hatten die USA am Freitag personenbezogene Sanktionen gegen zwei hohe Vertreter der kommunistischen Führung in Peking, einen Hongkonger Abgeordneten in Chinas Volkskongress und drei Hongkonger Polizeioffiziere erlassen.

Die Festnahmen waren der größte Schlag gegen die Opposition seit Einführung des umstrittenen Sicherheitsgesetzes am 1. Juli 2020. Sie standen im Zusammenhang mit Vorwahlen, die die Oppositionskräfte im Juli vor der später wegen der Pandemie abgesagten Parlamentswahl abgehalten hatten. Den Festgenommenen werden Staatsgefährdung und Verstoß gegen das Sicherheitsgesetz vorgeworfen.

Es richtet sich gegen Aktivitäten, die Peking als umstürzlerisch, separatistisch, terroristisch oder verschwörerisch ansieht. Seit dem 1. Juli 1997 gehört die frühere britische Kronkolonie Hongkong wieder zu China und wird als Sonderverwaltungsregion nach dem Grundsatz "ein Land, zwei Systeme" autonom regiert. Eigentlich sollen die sieben Millionen Hongkonger bis 2047 "ein hohes Maß an Autonomie" und viele Freiheiten genießen. Seit der Verabschiedung des Sicherheitsgesetzes sagen viele aber nur noch: "Ein Land, ein System"./lw/DP/jha