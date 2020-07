China schließt als Vergeltungsmaßnahme US-Konsulat in Chengdu

Peking (Reuters) - China schließt als Vergeltungsmaßnahme das US-Konsulats in Chengdu.

Das Außenministerium habe die US-Botschaft in China über seine Entscheidung informiert, die Genehmigung für die Einrichtung und den Betrieb des US-Generalkonsulats in Chengdu zu entziehen, teilte das Ministerium am Freitag in Peking mit. Die Stadt liegt im Südwesten der Volksrepublik. Vor wenigen Tagen hatten die USA die Schließung des chinesischen Konsulats in Houston angeordnet und gedroht, dass weitere Vertretungen Chinas folgen könnten.

Kurz vor der Bekanntgabe der Schließung des US-Konsulates hatte US-Außenminister Mike Pompeo auf ein entschiedeneres Vorgehen gegen China gedrungen und dem Land unter anderem unfaire Handelspraktiken und Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten müssten "kreativere und energischere Wege" beschreiten, um die Kommunistische Partei Chinas zu einer anderen Haltung zu drängen, sagte Pompeo am Donnerstag (Ortszeit) in Kalifornien. Die Beziehungen zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften haben sich in den vergangenen Wochen erheblich verschlechtert.