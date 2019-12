China senkt Einfuhr-Zölle auf 850 Produkttypen

Peking (Reuters) - China will im kommenden Jahr die Importzölle für 850 Produkte senken.

Dabei gehe es um Schweinefleisch, Avocados oder bestimmte Computerchips, teilte das Finanzministerium in Peking mit. Offen blieb zunächst, ob die Maßnahme in Zusammenhang mit den Handelsstreit mit den USA stehen.

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, beide Länder würden "sehr bald" die erste Stufe ihrer Vereinbarung zur Lösung des seit Monaten anhaltenden Konflikts unterzeichnen. Es sei ein Durchbruch erzielt worden, sagte Trump am Samstag auf einer Veranstaltung in Florida. Die Einigung auf die sogenannte "erste Phase" des Abkommens war vor einigen Tagen verkündet worden. Die USA und China überziehen sich seit Monaten mit Zöllen und Gegenzöllen, was auch die Weltwirtschaft in Mitleidenschaft gezogen hat.