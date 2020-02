China senkt Referenz-Zins zur Stärkung der Wirtschaft nach Epidemie

Shanghai (Reuters) - Im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Virusepidemie hat die chinesische Notenbank einen weiteren Zinssatz reduziert.

Sie senkte am Donnerstag den einjährigen Referenz-Zinssatz Loan Prime Rate (LPR) auf 4,05 Prozent von 4,15 Prozent im Vormonat und den fünfjährigen auf 4,75 Prozent von 4,8 Prozent. Die Notenbank hatte jüngst vorsorglich den Zinssatz für mittelfristige Darlehen (MLP) um zehn Punkte auf 3,15 Prozent erneut reduziert. Damit sollen Kreditgeschäfte in Milliardenhöhe erleichtert werden. Die Epidemie wird nach früherer Darstellung der Notenbank nur in beschränktem Maße auf die Konjunktur durchschlagen. China will sich zudem nicht von seinen Wachstumszielen abbringen lassen.