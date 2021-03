China setzt radikale Wahlrechtsreform für Hongkong durch

Peking (Reuters) - Die chinesische Regierung hat ihren Einfluss auf Hongkong mit einer Änderung des Wahlrechts drastisch ausgebaut.

Der Ständige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses verabschiedete am Dienstag eine Wahlrechtsreform, mit der die kommunistische Führung in Peking die Auswahl von Kandidaten in der Finanzmetropole kontrollieren kann. Wie die Nachrichtenagentur Xinhua meldete, soll ein neues Komitee dafür sorgen, dass sich nur noch Personen zur Wahl stellen, die der Volksrepublik loyal gegenüber stehen. Zudem sinkt die Zahl direkt gewählter Vertreter im Parlament sowie von Anhängern der Demokratiebewegung im Wahlkomitee für die Führung Hongkongs. Die politische Struktur der ehemaligen britischen Kronkolonie wird so stark geändert wie nie seit der Rückgabe an China 1997. Damals waren Hongkong nach dem Prinzip "Ein Land - zwei Systeme" für mindestens 50 Jahre Autonomie und Freiheitsrechte zugesichert worden, die die Bevölkerung Chinas sonst nicht hat.

Die Wahlrechtsreform ist Teil der Bemühungen der Zentralregierung, ihre Autorität in der Sonderverwaltungszone auszubauen. Im Juni war bereits ein nationales Sicherheitsgesetz in Kraft getreten, das Kritiker als Mittel zur Unterdrückung der Opposition werten. China hatte die nun umgesetzte Wahlrechtsreform damit begründet, dass nach den regierungskritischen Demonstrationen 2019 sichergestellt werden müsse, dass nur "Patrioten" in Hongkong das Sagen haben.

Der Zuschnitt zentraler politischer Gremien wird laut Xinhua konkret so geändert: Das Parlament wächst von 70 auf 90 Sitze, während die Zahl der direkt gewählten Abgeordneten zugleich auf von 35 auf 20 sinkt. Das Wahlkomitee, das die Regierungsspitze der Sonderverwaltungszone bestimmt, wird von 1200 auf 1500 Mitglieder aufgestockt. Die bisher 117 Vertreter aus den sogenannten Distrikträten werden ausgeschlossen. Diese Räte, die sich hauptsächlich mit kommunalpolitischen Fragen wie dem öffentlichen Nahverkehr beschäftigen, sind die einzigen voll demokratischen Institutionen in Hongkong. Nach der Wahl 2019 werden sie zu 90 Prozent von Anhängern der Demokratiebewegung kontrolliert.