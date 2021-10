China startet wieder durch: Laut Umfrage von Cirium zeigen sich die Verbraucher sehr zuversichtlich im Hinblick auf die Wiederaufnahme des Reisens

66 % der Befragten gaben an, dass sie während der Pandemie einen Inlandsflug gemacht haben

96 % der Chinesen sind bereit, in die Ferne zu schweifen - 73 % davon zu Freizeitzwecken

Südostasien ist mit Blick auf internationale Reisen die bevorzugte Region, gefolgt von Europa, Australien/Neuseeland und Ostasien

Fast alle (96 %) chinesischen Reisenden befürworten die Pflicht zum Tragen von Masken, 88 % sprechen sich für Gesundheitspässe aus und 88 % setzen auf kontaktlose Technologien, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass sie fliegen können

Eine neue Umfrage des Unternehmens für Luftfahrtanalyse Cirium zeigt, dass chinesische Reisende den Wiederaufschwung bei Flugreisen anführen: 96 % der Befragten planen eine Reise. 81 % der Befragten gaben an, dass sie in den nächsten 12 Monaten mindestens einmal fliegen wollen, und 50 % planen, eine Flugreise bis Herbst zu unternehmen. 73 % derjenigen, die eine Reise planen, wollen dies zu Freizeitzwecken tun und nur 24 % planen eine Geschäftsreise.

Auch im Personenverkehr in China, der Anzeichen einer starken Erholung verzeichnet, zeigt sich der Nachholbedarf. Im September 2021 lag der Reiseverkehr in China bei 87 % des Niveaus von 2019 und damit deutlich vor dem Rest Asiens (42 %).

Zwei Drittel (66 %) der chinesischen Reisenden haben seit Beginn der Pandemie einen Inlandsflug genommen, so die Umfrage. Den Daten von Cirium zufolge wird der Inlandsreiseverkehr im vierten Quartal das Niveau von vor der Pandemie übertreffen und im Vergleich zum vierten Quartal 2019 um etwa 15 % zunehmen.

Nach den monatelangen Beschränkungen aufgrund der chinesischen Null-COVID-Politik ist spürbar, dass hinsichtlich der Wiederaufnahme internationaler und regionaler Reisen großer Nachholbedarf besteht.

Mehr als die Hälfte (61 %) der Befragten möchten gerne außerhalb des chinesischen Festlands reisen, sobald die Grenzen geöffnet sind; bevorzug wird dabei Südostasien, gefolgt von Europa, Australien/Neuseeland und Ostasien.

Jeremy Bowen, CEO von Cirium, sagte: „Die Umfrage von Cirium verdeutlicht das Vertrauen der chinesischen Reisenden in Inlandsflüge und den Nachholbedarf bei internationalen Flügen. Mit Blick auf die klare Präferenz für Südostasien besteht die Herausforderung darin, Reisen in andere Märkte, wie etwa das bereits früher beliebte Ziel Ostasien, wieder zu fördern.

Überdies zeigen die Ergebnisse, wie wichtig Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen sind, die eingeführt werden müssen, um das Vertrauen der chinesischen Bevölkerung für internationale Reisen zu stärken.“

Während chinesische Reisende wieder Vertrauen in das Fliegen setzen, ist es bei 35 % der Befragten weniger wahrscheinlich, dass sie postpandemisch per Flugzeug reisen. Sie sind insbesondere in Bezug auf die Gesundheit, Hygiene und Sicherheit besorgt.

Fast alle Befragten (96 %) befürworten die Pflicht, beim Fliegen eine Maske zu tragen. Über 85 % der Befragten befürworten die Einführung eines Gesundheitspasses als Voraussetzung für das Fliegen und die Nutzung von Apps, die kontaktloses Reisen ermöglichen.

Bei der Wahl einer Fluggesellschaft legten die Befragten Wert auf die Verpflichtung zum Tragen einer Maske (66 %), verbesserte Reinigungsverfahren (65 %) und den Nachweis eines negativen COVID-19-Tests vor dem Abflug (62 %).

Die chinesischen Reisenden waren geteilter Meinung hinsichtlich der Dauer ihres Aufenthalts am Flughafen: 53 % gaben an, dass sie die Zeit am Flughafen verkürzen würden, während 21 % mehr Zeit am Flughafen verbringen wollten, da sie sich aufgrund der COVID-19-Sicherheitsmaßnahmen sicherer fühlen.

Die Umfrage wurde vom unabhängigen Marktforschungsunternehmen AudienceNet im Auftrag von Cirium durchgeführt. Das Unternehmen befragte zwischen dem 30. August und dem 8. September 2021 mehr als 2.060 Erwachsene auf dem chinesischen Festland. Die Fehlermarge für die gemeldeten Daten beträgt nicht mehr als +/-3 % bei einem Vertrauensniveau von 95 %.

Weitere Erkenntnisse aus dem gesamten Bericht über Flugreisen sind:

Die Bedeutung moderner Flugzeuge für das Fliegen

Künftige Nutzung von Flughafen-Lounges

Präferenzen hinsichtlich der Kabinenklassen

Beliebte Reiseziele außerhalb des chinesischen Festlands

Über Cirium

Cirium führt leistungsstarke Daten und Analysen zusammen, um die Welt in Bewegung zu halten. Wir bieten Einblicke, die sich auf jahrzehntelange Erfahrung in der Branche stützen und es unter anderem Reiseunternehmen, Flugzeugherstellern, Flughäfen, Fluggesellschaften und Finanzinstituten ermöglichen, logische und fundierte Entscheidungen zu treffen, die die Zukunft des Reisens gestalten, den Umsatz steigern und das Kundenerlebnis verbessern. Cirium ist Teil von RELX, einem globalen Anbieter von informationsbasierten Analyse- und Entscheidungstools für Fach- und Geschäftskunden. Die Aktien von RELX PLC werden an den Börsen von London, Amsterdam und New York unter Verwendung der folgenden Ticker-Symbole gehandelt: London: REL; Amsterdam: REN; New York: RELX.

