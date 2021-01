China steigert Exporte im Corona-Jahr 2020 - Importe schrumpfen

Peking (Reuters) - China hat ungeachtet der Corona-Rezession bei vielen Handelspartnern im vergangenen Jahr mehr exportiert.

Die Ausfuhren wuchsen in Dollar gerechnet um 3,6 Prozent im Vergleich zu 2019, wie die Zollbehörde am Donnerstag in Peking bekanntgab. Möglich wurde das auch durch einen starken Endspurt: Im Dezember allein nahmen die Ausfuhren um 18,1 Prozent zum Vorjahresmonat zu. Von Reuters befragte Ökonomen hatten hier lediglich mit einem Plus von 15,0 Prozent gerechnet, nachdem es im November sogar eine Zunahme von 21,1 Prozent gegeben hatte.

China stellt viele Güter her, die in der Corona-Pandemie weltweit gefragt sind - etwa Medizinausrüstung wie Masken oder Laptops und Bildschirme für das Home Office. Auch deshalb dürfte die Volksrepublik im vergangenen Jahr als einzige große Wirtschaftsmacht gewachsen sein. Der Internationale Währungsfonds (IWF) geht von einem Plus beim Bruttoinlandsprodukt von 1,9 Prozent aus. In diesem Jahr soll es sogar zu einem Wirtschaftswachstum von 7,9 Prozent reichen. Der Handel dürfte dabei auch im neuen Jahr zulegen, wie ein Sprecher der Zollbehörde sagte. Die Corona-Pandemie stelle den Exportweltmeister aber weiter vor Herausforderungen. Lockdowns bei wichtigen Handelspartnern in Europa und in den USA könnten die Nachfrage nach chinesischen Waren dämpfen.

Die chinesischen Importe nahmen im vergangenen Jahr ab, und zwar um 1,1 Prozent. Zuletzt zeigte der Trend aber nach oben: Im Dezember wuchsen die Einfuhren um 6,5 Prozent. Hier hatten Ökonomen nur mit einem Plus von 5,0 Prozent gerechnet, nachdem es im November einen Anstieg von 4,5 Prozent gegeben hatte. Das sind gute Nachrichten für Exporteuropameister Deutschland, für den China nach den USA der wichtigste Kunde ist.