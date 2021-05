China stellt Wirtschaftsdialog mit Australien ein - "Mentalität des Kalten Krieges"

Peking (Reuters) - Die Beziehungen zwischen China und Australien haben einen neuen Tiefpunkt erreicht.

Die Volksrepublik setzte am Donnerstag "auf unbestimmte Zeit" die wirtschaftlichen Gespräche zwischen beiden Seiten (Strategic Economic Dialogue) aus, wie die Staatliche Kommission für Entwicklung und Reform in Peking mitteilte. Mitglieder der australischen Regierung hätten "eine Reihe von Maßnahmen eingeleitet, um den normalen Austausch und die Zusammenarbeit zwischen China und Australien aus einer Mentalität des Kalten Krieges und ideologischer Diskriminierung heraus zu stören", hieß es in einer kurzen Stellungnahme. Zum konkreten Anlasse für die Entscheidung äußerte sich die Kommission nicht.

Der australische Dollar fiel wegen der Entscheidung. Er gab zum US-Dollar auf 0,7701 Dollar nach, nachdem er am Mittwoch noch bei 0,7747 Dollar gelegen hatte. China ist ein wichtiger Exportkunde: In den zwölf Monaten bis März lieferte Australien Waren im Wert von umgerechnet rund 96 Milliarden Euro in die Volksrepublik, wobei Eisenerz das bei weitem gefragteste Produkt war.

Die bilateralen Beziehungen wurden bereits 2018 belastet, als Australien als erstes Land den chinesischen Tech-Riesen Huawei aus seinem 5G-Mobilfunknetzwerk verbannte. Die Beziehungen verschlechterten sich im vergangenen Jahr, als Australien eine unabhängige Untersuchung der Herkunft des neuartigen Corona-Virus forderte, was zu Handelsrepressalien seitens China führte.

Der australische Handelsminister Dan Tehan nannte die Entscheidung der Kommission "enttäuschend". Der Wirtschaftsdialog sei "ein wichtiges Forum für Australien und China, um über Themen zu sprechen, die für unsere wirtschaftliche Partnerschaft relevant sind". "Wir sind weiterhin offen, den Dialog zu führen und uns auf Ministerebene zu engagieren", sagte er. Das bislang letzte Treffen fand 2017 in Peking statt, als Australien ein Abkommen über die Zusammenarbeit bei Projekten für die von Peking angestoßene sogenannte neue Seidenstraße - ein riesiges Infrastrukturprojekt in Drittländern - unterzeichnete. Australien hat es jedoch abgelehnt, Vereinbarungen über eine direkte Beteiligung an Chinas außenpolitischer Vorzeigeinitiative zu unterzeichnen.