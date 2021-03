China: Stimmung in der Wirtschaft hellt sich überraschend deutlich auf

PEKING (dpa-AFX) - Die Stimmung in Chinas Wirtschaft hat sich im März überraschend deutlich aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) der Industrie legte von 50,6 Punkten im Vormonat auf 51,9 Zähler zu, wie das Nationale Statistikamt am Mittwoch in Peking mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einer leichten Aufhellung vom Neunmonatstief im Vormonat auf 51,2 Punkte gerechnet.

Im Dienstleistungssektor verbesserte sich die Stimmung ebenfalls überraschend deutlich auf. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex legte von 51,4 auf 56,3 Punkte zu. Experten hatten lediglich 52 Punkte erwartet. Insgesamt ergab sich ein Index-Wert von 55,3 Punkten nach 51,6 Punkten im Vormonat.

Der Stimmungsindikator deutet nach wie vor auf Wachstum in der chinesischen Wirtschaft hin. Indexwerte über 50 Punkte signalisieren eine Expansion der wirtschaftlichen Aktivitäten, während Werte unter dieser Schwelle ein Schrumpfen signalisieren.

Der offizielle Einkaufsmanagerindex der Volksrepublik bildet eher die Stimmung in den großen und staatlichen Betrieben ab. Die noch nicht veröffentlichte Befragung des Wirtschaftsmagazins "Caixin" gibt dagegen vor allem die Stimmungslage in kleineren und mittleren Betrieben wieder./jha/stk