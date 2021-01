China - Sturm auf US-Kapitol ähnelt Protesten in Hongkong

Peking (Reuters) - China nutzt den Sturm auf das Kapitol in Washington für seine innenpolitischen Interessen und zieht Parallelen zu den Protesten in Hongkong.

Eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums sagte am Donnerstag, ähnliche Proteste in der früheren britischen Kronkolonie seien sogar "heftiger" gewesen, trotzdem habe es dort keine Toten gegeben. China wünsche den USA so schnell wie möglich Frieden, Stabilität und Sicherheit.

Die Beziehungen zwischen den USA und China - den beiden wirtschaftlich wichtigsten Ländern der Welt - haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert. In chinesischen Staatsmedien wird regelmäßig über Chaos und Gewalt in den USA berichtet. In Washington waren am Mittwoch Proteste von Anhängern des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump gegen Joe Bidens Wahlsieg mit einem beispiellosen Sturm auf das Parlament eskaliert. Scharenweise durchbrachen aufgewiegelte Trump-Unterstützer Polizeiabsperrungen und drangen in das Kapitol ein. Nach Polizeiangaben starben vier Menschen, 52 wurden festgenommen.

In den USA und auch international wurden die Vorfälle vielfach als Angriff auf die Demokratie kritisiert. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong dagegen richten sich die Proteste gegen Einschränkungen von Freiheiten. Im Fokus steht das umstrittene Sicherheitsgesetz Chinas für Hongkong. Dieses ist der radikalste Einschnitt in die Autonomie der Finanzmetropole, die ihr bei der Übergabe an China 1997 nach dem Prinzip "Ein Land - zwei Systeme" für mindestens 50 Jahre zugesagt wurde. Es sieht lebenslange Haft als Höchststrafe für zahlreiche Vergehen vor, die Chinas Behörden als Subversion, Abspaltung und Terrorismus werten.