China - USA fordern kurzfristige Schließung des Konsulats in Houston

Peking (Reuters) - Die Spannungen zwischen China und den USA verschärfen sich weiter.

China kritisierte am Mittwoch scharf, dass es von den Vereinigten Staaten unvermittelt aufgefordert worden sei, sein Konsulat im texanischen Houston kurzfristig zu schließen. China sei dafür eine Frist von drei Tagen gesetzt worden, sagte ein Sprecher des Außenministeriums und drohte mit Vergeltungsmaßnahmen. Dies sei "eine beispiellose Eskalation" des jüngsten US-Vorgehens gegen China. Die Führung in Peking fordere die USA dringend auf, diese Entscheidung unverzüglich rückgängig zu machen. "Sollte sie darauf bestehen, diesen falschen Weg einzuschlagen, wird China mit entschlossenen Gegenmaßnahmen reagieren", sagte der Sprecher. Insidern zufolge erwägt China nun eine Schließung des US-Konsulats in der Millionenmetropole Wuhan.

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie haben sich die Beziehungen der beiden Großmächte zunehmend verschlechtert. US-Präsident Donald Trump macht China für die weltweite Ausbreitung des Virus verantwortlich und wirft der Volksrepublik eine Vertuschungspolitik vor. Auch Chinas neues Sicherheitsgesetz für Hongkong, das international als Einschränkung der Freiheiten in der Sonderverwaltungszone kritisiert wird, schürte zuletzt die Spannungen. Die USA haben deswegen Sanktionen gegen China verhängt. Zudem liegen beide Seiten unter anderem wegen Handelsstreitigkeiten, Chinas Umgang mit der muslimischen Uiguren-Minderheit, US-Spionagemutmaßungen gegen den chinesischen Netzwerkbauer Huawei und Pekings Gebietsansprüchen im Südchinesischen Meer über Kreuz. Am Dienstag kam hinzu, dass das US-Justizministerium zwei Chinesen wegen des Vorwurfs jahrzehntelange Cyber-Spionage anklagte.