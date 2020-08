China verschärft Untersuchungen zu australischen Weinimporten

Shanghai (Reuters) - Der Konflikt über Wein-Importe zwischen China und Australien spitzt sich weiter zu.

Nach einem Antidumping-Verfahren auf Einfuhren der australischen Weine kündigt China zusätzlich eine Antisubventions-Untersuchung an. Das chinesische Handelsministerium teilte am Montag mit, dass die Überprüfung am 31. August auf Anfrage der China Wine Industry Association eingeleitet wurde, wonach die Weinimporte von der australischen Regierung subventioniert worden seien.

China ist der größte Markt für australische Weinexporte und gleichzeitig größter Handelspartner mit einem Volumen von rund 170 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr. Seit April schwelt zwischen den Regierungen in Peking und Canberra ein Konflikt, der sich an der Forderung Australiens nach einer unabhängigen Bewertung des Ursprungs des Corona-Virus entzündet hatte.