China weist Vorwürfe der Einflussversuche in Ministerien zurück

Berlin (Reuters) - Die chinesische Regierung hat Vorwürfe einer Einflussnahme auf deutsche Beamte in der Corona-Krise zurückgewiesen.

Die Vorwürfe seien "unwahr sowie verantwortungslos", teilte die Botschaft in Berlin am Montag mit. Es fehlten jegliche Beweise für diese Berichte. China habe vielmehr in der Corona-Krise "in offener, transparenter und verantwortungsbewusster Weise äußerst umfassende, strenge und gründliche Maßnahmen ergriffen". Gleichzeitig habe das Land die WHO über die Epidemie informiert, die vollständigen Gensequenzen des neuartigen Coronavirus mit allen anderen Ländern geteilt, mit ausländischen Experten für Seuchenprävention und -kontrolle kooperiert und anderen Ländern geholfen, teilte die Botschaft weiter mit. China und Deutschland stünden in engem Austausch im Kampf gegen die Pandemie.

Das Bundesinnenministerium hatte zuvor von Versuchen der chinesischen Regierung berichtet, positive Äußerungen zum Umgang der Volksrepublik mit der Corona-Krise zu erhalten. Das geht aus einem Reuters vorliegenden Schreiben des Innenministeriums an die Grünen-Bundestagsabgeordnete Margarete Bause vom 22. April hervor. Die Bundesregierung habe auch ohne die Bitte Pekings die Anstrengungen des Landes zur Eindämmung der Corona-Pandemie gewürdigt, heißt es darin. "Gleichwohl hat die Bundesregierung auch Kenntnis von einzelnen Kontaktaufnahmen chinesischer Diplomaten mit dem Zweck, öffentliche positive Äußerungen über das Coronavirus-Management der Volksrepublik China zu bewirken", heißt es weiter. Diesen Aufforderungen sei die Bundesregierung nicht nachgekommen.