China will Konjunkturpolitik noch mehr auf Beschäftigung ausrichten

Peking (Reuters) - China will seine Haushalts- und Geldpolitik noch stärker auf die Stützung der Beschäftigung im Land ausrichten.

Unter anderem solle die Verschuldung lokaler Regierungen zur Anschiebung von Investitionen genutzt werden, berichtete der staatliche Fernsehsender CCTV am Montag über eine von Ministerpräsident Li Keqiang geleitete Kabinettssitzung. Freigewordenen Finanzmittel aus der Senkung der Mindestreserve-Anforderung für Banken sollen dafür eingesetzt werden, kleineren Firmen unter die Arme zu greifen. Die Maßnahmen, um dem Anstieg wichtiger Rohstoffpreise entgegenzuwirken, sollen verbessert werden.

Neue Wirtschaftsdaten hatten gezeigt, dass der Aufschwung in der Volksrepublik angesichts neuer staatlicher Maßnahmen zur Eindämmung des Virus-Geschehens an Schwung verliert. So war im Juli die Industrieproduktion der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt weniger gestiegen als erwartet worden war.