China will sich gegen westliche Sanktionen mit neuem Gesetz wehren

Peking (Reuters) - China wappnet sich angesichts des wachsenden Drucks aus den USA und der Europäischen Union gegen mögliche Sanktionen.

Ein am Donnerstag verabschiedetes Gesetz soll chinesischen Vergeltungsmaßnahmen mehr Legitimität und Vorhersehbarkeit verleihen. Verabschiedet wurde es vom Ständigen Ausschuss des Nationalen Volkskongresses, wie der staatliche Fernsehsender CCTV berichtete. Alle 14 stellvertretenden Vorsitzenden dieses einflussreichen Gremiums stehen unter US-Sanktionen, weil sie im vergangenen Jahr das Nationale Sicherheitsgesetz verabschiedet haben, das Kritikern zufolge die politischen Freiheiten in Hongkong beschneidet. Peking argumentiert dagegen, es stelle die Stabilität in der Metropole wieder her.

Die Handelskammer der Europäischen Union erklärte, ihre Mitglieder seien alarmiert über den Mangel an Transparenz bei der Verabschiedung des Gesetzes. "China scheint in Eile zu sein", sagte deren Präsident Jörg Wuttke zu Reuters. "Ein solches Vorgehen ist nicht förderlich, um ausländische Investitionen anzuziehen oder Unternehmen zu beruhigen, die zunehmend das Gefühl haben, dass sie als Opfer in einem politischen Schachspiel benutzt werden." Ausländische Unternehmen, die in der Volksrepublik Geschäfte machen wollen, könnten sich künftig einer zunehmenden Kontrolle durch die Aufsichtsbehörden über ihre Aktivitäten im In- und Ausland ausgesetzt sehen, sagte Shaun Wu von der Anwaltskanzlei Paul Hastings in Hongkong.

Chinesische Experten verteidigten hingegen das Vorgehen. "Früher hatte China weder die wirtschaftliche Macht noch den politischen Willen, mit legalen Mitteln gegen die US-Sanktionen vorzugehen. Jetzt hat es beides", sagte Wang Jiangyu, ein Rechtsprofessor an der City University of Hongkong. "Kooperation ist die beste Option, aber die USA wollen sie nicht. Also ist Vergeltung, wie mit diesem neuen Gesetz, die zweitbeste Option."

KAMPF UM DOMINANZ

Insbesondere die USA nehmen China zunehmend ins Visier - wegen des Vorgehens in Hongkong und in der Unruheprovinz Xinjiang, aber zunehmend auch in Handels- und Technologiefragen. Präsident Joe Biden setzte vor wenigen Tagen 59 chinesische Unternehmen mit Verbindungen zu Verteidigungs- oder Überwachungstechnologie auf eine schwarze Liste, die bereits von seinem Vorgänger Donald Trump angelegt worden war. US-Investoren dürfen demnach ab dem 2. August nicht mehr mit Wertpapieren dieser Unternehmen handeln.

Der US-Senat stimmte zudem in dieser Woche für ein umfangreiches Gesetzespaket, das die Wettbewerbsfähigkeit der USA gegenüber chinesischer Technologie stärken soll. Die Kongresskammer genehmigte etwa 190 Milliarden Dollar für US-Technologie und -Forschung. Zudem sollen mit Ausgaben von 54 Milliarden Dollar die US-Produktion und -Forschung in den Bereichen Halbleiter und Telekom-Ausrüstung angekurbelt werden, einschließlich zwei Milliarden Dollar für Chips, die von Autoherstellern verwendet werden. "Wenn wir nichts tun, könnten unsere Tage als dominante Supermacht gezählt sein", sagte der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer. "Wir wollen nicht, dass Amerika in diesem Jahrhundert eine mittelmäßige Nation wird."