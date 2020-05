China-Woche am US-Markt

Zahlreiche chinesische Unternehmen werden in dieser Woche die Quartalsberichte melden. Wir geben einen Überblick über die bekanntesten an den US-Börsen gelisteten Aktien. Dazu werden die Charts an den US-Börsen gezeigt. Wie immer kann es nach Quartalsberichten zu stärkeren Kursbewegungen kommen, weshalb Positionierungen im Vorfeld immer mit einem erhöhten Risiko zu betrachten sind. Die Positionsgröße zu verkleinern oder mit einer Positionierung bis nach den Zahlen zu warten kann das Risiko verkleinern. Eine ausführliche, technische Analyse der Aktien findet nicht statt. Sollten die Chartbilder favorisierte Verlaufsszenarien hergeben, sind diese mit blauen Tendenzpfeilen eingezeichnet. Ansonsten zeigen graue Tendenzpfeile an, wann Trendbewegungen möglich werden und wo potenzielle Ziele liegen.

Montag:Baidu

Baidu ist ein Suchmaschinen-Gigant, dessen Seite laut der Statistik von Alexa Internet mittlerweile zu den fünf weltweit am häufigsten aufgerufenen Websites zählt.

BaiduIQiyi

IQiyi ist Video-on-Demand-Anbieter aus Peking, der eine der größten Video-Websites in China betreibt.

Iqiyi Inc.Bilibili

Bilibili ist eine beliebte und schnell wachsende Video-Sharing-Website, die Comics, Anime, Filme und Spiele anbietet.

Bilibili IncSohu.com

Sohu.com ist ein Internetunternehmen aus Peking, welches eines der meistbesuchten Internetportale in der Volksrepublik China betreibt.

Sohu.com Inc.Sogou

Sogou ist ein auf Websuchen spezialisiertes Unternehmen und Tochtergesellschaft von Sohu.

Sogou Inc.Dienstag:NetEase

NetEase zählt zu den führenden chinesischen Internettechnologieunternehmen.

NetEase Inc.Weibo

Weibo ist der größte chinesischen Mikroblogging-Dienst.

Weibo Corp.OneSmart

OneSmart International Education Group bietet Ausbildungs- und Lerninhalte für Kinder an.

OneSmart International Educati Reg.Shs Cl.A (Sp.ADRs)/40 o.N.Sina

Sina betreibt eine der meistbesuchten Websites Chinas.

SinaMittwoch:ZTO Express

ZTO Express ist ein Logistikunternehmen aus Shanghai, das unter anderem mit Alibabas Logistikarm Cainiao Networks zusammenarbeitet.

ZTO Express (Cayman) Inc.Huya

Huya ist eine Streaming-Plattform für Computerspiele.

Huya Inc. AktieJOYY

JOYY (YY) eine der führenden Live-Streaming-Plattformen Chinas.

YY IncFreitag: Alibaba

Alibaba ist eine der größten IT-Frimengruppen in China und betreibt unter anderem die B2B-Plattform Alibaba.com. Der Börsengang im Jahr 2014 an der NYSE gehört bis heute zu einem der größten aller Zeiten.

Alibaba Group Holding LtdPinduoduo

Pinduoduo mit Sitz in Shanghai ist ein Anbieter einer E-Commerce-Plattform. Benutzer können dirt an Gruppenkäufen teilnehmen.

Pinduoduo Inc.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)